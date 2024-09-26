26 сентября 2024

МВД Украины: 55 тысяч украинцев пропало без вести

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство пропавших без вести украинцев являются военными
Большинство пропавших без вести украинцев являются военными Фото:

На Украине пропавшими без вести считаются 55 тысяч граждан. Об этом рассказал замглавы украинского МВД Леонид Тимченко.

«В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — передает RT слова Тимченко.

В декабре 2022 года российские хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ. По их данным, пропали 35 382 военнослужащих.

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На Украине пропавшими без вести считаются 55 тысяч граждан. Об этом рассказал замглавы украинского МВД Леонид Тимченко. «В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — передает RT слова Тимченко. В декабре 2022 года российские хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ. По их данным, пропали 35 382 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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