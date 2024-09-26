МВД Украины: 55 тысяч украинцев пропало без вести

Большинство пропавших без вести украинцев являются военными
На Украине пропавшими без вести считаются 55 тысяч граждан. Об этом рассказал замглавы украинского МВД Леонид Тимченко.
«В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — передает RT слова Тимченко.
В декабре 2022 года российские хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ. По их данным, пропали 35 382 военнослужащих.
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