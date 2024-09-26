МЧС сделало заявление из-за пожара в элитном доме в Сургуте

Спасатели потушили пожар в строящемся жилом комплексе «Гудзон» в Сургуте (ХМАО), сообщила URA.RU пресс-служба окружного управления МЧС России. Из здания эвакуировали 60 человек.
«На десятом этаже из двух окон наблюдалось горение и шел дым. Эвакуировали 60 человек», — рассказали агентству в ведомстве. Огонь локализовали в 11:36, а через минуту возгорание ликвидировали.
На месте происшествия сейчас работают дознаватели, чтобы выяснить причину возгорания. Пожар тушили силами 23 спасателей и шестью единицами техники.
«Сегодня около 11:15 при производстве работ по ремонту балкона и устройству гидроизоляции на восьмом этаже загорелись стройматериалы. Пожарный расчет прибыл через 10 минут, сотрудников подрядчика с объекта эвакуировали, троих пострадавших отправили в больницу. Причины возгорания выясняются. В МЧС проводят проверку», — сообщили URA.RU представители застройщика «Брусника».
Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Очевидцам с места удалось запечатлеть пожар на видео.
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