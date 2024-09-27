В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян: законы, которые вступят в силу с октября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем telegram-канале, что с октября вступают в силу законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных пенсионеров. Это изменение затронет около 2,8 миллиона человек, и пенсии будут
Индексация зарплат работникам федеральных учреждений
Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений также увеличатся на 5,1 процента. Это касается медработников, преподавателей, ученых и гражданского персонала силовых ведомств. Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике напомнила, что с февраля почти все социальные выплаты были увеличены на 7,5 процента. Кроме того, по ее словам, пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей.
Закон о контроле за деятельностью платежных агентов
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Усиление контроля над платежными агентами
С 1 октября вступает в силу закон, который усиливает контроль за деятельностью платежных агентов. Это важно, так как через них граждане оплачивают многие услуги, и ранее сфера не была полностью регулирована.
Защита прав граждан
Закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности финансовых операций.
Другие законы, вступающие в силу в октябре
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Блокировка пиратских сайтов
Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них.
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Новые нормы государственных закупок
Уточняются правила участия в государственных закупках и порядок рассмотрения жалоб.
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Закон о страховании жизни
Вводится закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.
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Доступ к информации из АИС страхования
Граждане получат возможность бесплатно получать информацию из АИС страхования дважды в год.
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Информационные системы Росгвардии
Росгвардия получит собственные информационные системы для контроля за оборотом оружия и безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности.
Законы о борьбе с нелегальной миграцией
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Внесение законопроектов о миграции
С 1 октября будут внесены пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Предлагается ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции и за правонарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Также планируется введение внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию по легализации для нелегалов.
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