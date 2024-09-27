В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян: законы, которые вступят в силу с октября

Депутат Бессараб: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет

28 сентября 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем telegram-канале, что с октября вступают в силу законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных пенсионеров. Это изменение затронет около 2,8 миллиона человек, и пенсии будут проиндексированы на 5,1% . Какие изменения ждут россиян — в материале URA.RU. Индексация зарплат работникам федеральных учреждений Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений также увеличатся на 5,1 процента. Это касается медработников, преподавателей, ученых и гражданского персонала силовых ведомств. Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике напомнила, что с февраля почти все социальные выплаты были увеличены на 7,5 процента. Кроме того, по ее словам, пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату. «Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей. Закон о контроле за деятельностью платежных агентов Усиление контроля над платежными агентами С 1 октября вступает в силу закон, который усиливает контроль за деятельностью платежных агентов. Это важно, так как через них граждане оплачивают многие услуги, и ранее сфера не была полностью регулирована. Защита прав граждан Закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности финансовых операций. Другие законы, вступающие в силу в октябре Блокировка пиратских сайтов Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них. Новые нормы государственных закупок Уточняются правила участия в государственных закупках и порядок рассмотрения жалоб. Закон о страховании жизни Вводится закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Доступ к информации из АИС страхования Граждане получат возможность бесплатно получать информацию из АИС страхования дважды в год. Информационные системы Росгвардии Росгвардия получит собственные информационные системы для контроля за оборотом оружия и безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности. Законы о борьбе с нелегальной миграцией Внесение законопроектов о миграции С 1 октября будут внесены пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Предлагается ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции и за правонарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Также планируется введение внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию по легализации для нелегалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем telegram-канале, что с октября вступают в силу законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных пенсионеров. Это изменение затронет около 2,8 миллиона человек, и пенсии будут проиндексированы на 5,1%. Какие изменения ждут россиян — в материале URA.RU. Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений также увеличатся на 5,1 процента. Это касается медработников, преподавателей, ученых и гражданского персонала силовых ведомств. Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике напомнила, что с февраля почти все социальные выплаты были увеличены на 7,5 процента. Кроме того, по ее словам, пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату. «Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей. С 1 октября вступает в силу закон, который усиливает контроль за деятельностью платежных агентов. Это важно, так как через них граждане оплачивают многие услуги, и ранее сфера не была полностью регулирована. Закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности финансовых операций. Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них. Уточняются правила участия в государственных закупках и порядок рассмотрения жалоб. Вводится закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Граждане получат возможность бесплатно получать информацию из АИС страхования дважды в год. Росгвардия получит собственные информационные системы для контроля за оборотом оружия и безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности. С 1 октября будут внесены пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Предлагается ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции и за правонарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Также планируется введение внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию по легализации для нелегалов.