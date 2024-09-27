27 сентября 2024

В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян: законы, которые вступят в силу с октября

Депутат Бессараб: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 октября Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем telegram-канале, что с октября вступают в силу законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных пенсионеров. Это изменение затронет около 2,8 миллиона человек, и пенсии будут проиндексированы на 5,1%. Какие изменения ждут россиян — в материале URA.RU.

Индексация зарплат работникам федеральных учреждений

Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений также увеличатся на 5,1 процента. Это касается медработников, преподавателей, ученых и гражданского персонала силовых ведомств. Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике напомнила, что с февраля почти все социальные выплаты были увеличены на 7,5 процента. Кроме того, по ее словам, пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей.

Закон о контроле за деятельностью платежных агентов

  • Усиление контроля над платежными агентами

С 1 октября вступает в силу закон, который усиливает контроль за деятельностью платежных агентов. Это важно, так как через них граждане оплачивают многие услуги, и ранее сфера не была полностью регулирована.

Защита прав граждан

Закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности финансовых операций.

Другие законы, вступающие в силу в октябре

  • Блокировка пиратских сайтов

Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них.

  • Новые нормы государственных закупок

Уточняются правила участия в государственных закупках и порядок рассмотрения жалоб.

  • Закон о страховании жизни

Вводится закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.

  • Доступ к информации из АИС страхования

Граждане получат возможность бесплатно получать информацию из АИС страхования дважды в год.

  • Информационные системы Росгвардии

Росгвардия получит собственные информационные системы для контроля за оборотом оружия и безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности.

Законы о борьбе с нелегальной миграцией

  • Внесение законопроектов о миграции

С 1 октября будут внесены пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Предлагается ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции и за правонарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Также планируется введение внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию по легализации для нелегалов.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем telegram-канале, что с октября вступают в силу законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных пенсионеров. Это изменение затронет около 2,8 миллиона человек, и пенсии будут проиндексированы на 5,1%. Какие изменения ждут россиян — в материале URA.RU. Зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений также увеличатся на 5,1 процента. Это касается медработников, преподавателей, ученых и гражданского персонала силовых ведомств. Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике напомнила, что с февраля почти все социальные выплаты были увеличены на 7,5 процента. Кроме того, по ее словам, пенсионеры после 80 лет получат двойную выплату. «Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей. С 1 октября вступает в силу закон, который усиливает контроль за деятельностью платежных агентов. Это важно, так как через них граждане оплачивают многие услуги, и ранее сфера не была полностью регулирована. Закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности финансовых операций. Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских сайтов, а поисковые системы должны будут прекратить выдачу ссылок на них. Уточняются правила участия в государственных закупках и порядок рассмотрения жалоб. Вводится закон, защищающий интересы клиентов страховых компаний, покупающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Граждане получат возможность бесплатно получать информацию из АИС страхования дважды в год. Росгвардия получит собственные информационные системы для контроля за оборотом оружия и безопасностью объектов топливно-энергетической промышленности. С 1 октября будут внесены пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Предлагается ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции и за правонарушения, совершаемые нелегальными мигрантами. Также планируется введение внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию по легализации для нелегалов.
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