Авиация ЦАХАЛА нанесла мощную серию ударов по Ливану

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Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе по пусковым установкам, направленным на территорию Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что удары нацелены на ослабление и уничтожение потенциала шиитской организации.

«ЦАХАЛ продолжает действовать. Чтобы ослабить и уничтожить потенциал „Хезболлы“», — указано в заявлении в официальном telegram-канале Армии обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за день нанес удары по 180 целям в южном Ливане, включая тысячи пусковых установок. Армия обороны Израиля также намерена продолжить действия.

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Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе по пусковым установкам, направленным на территорию Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что удары нацелены на ослабление и уничтожение потенциала шиитской организации. «ЦАХАЛ продолжает действовать. Чтобы ослабить и уничтожить потенциал „Хезболлы“», — указано в заявлении в официальном telegram-канале Армии обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за день нанес удары по 180 целям в южном Ливане, включая тысячи пусковых установок. Армия обороны Израиля также намерена продолжить действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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