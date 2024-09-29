Авиация ЦАХАЛА нанесла мощную серию ударов по Ливану

29 сентября 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе по пусковым установкам, направленным на территорию Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что удары нацелены на ослабление и уничтожение потенциала шиитской организации. «ЦАХАЛ продолжает действовать. Чтобы ослабить и уничтожить потенциал „Хезболлы“», — указано в заявлении в официальном telegram-канале Армии обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за день нанес удары по 180 целям в южном Ливане, включая тысячи пусковых установок. Армия обороны Израиля также намерена продолжить действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе по пусковым установкам, направленным на территорию Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что удары нацелены на ослабление и уничтожение потенциала шиитской организации. «ЦАХАЛ продолжает действовать. Чтобы ослабить и уничтожить потенциал „Хезболлы“», — указано в заявлении в официальном telegram-канале Армии обороны Израиля. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за день нанес удары по 180 целям в южном Ливане, включая тысячи пусковых установок. Армия обороны Израиля также намерена продолжить действия.