Авиация ЦАХАЛА нанесла мощную серию ударов по Ливану

Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане (архивное фото)
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане, в том числе по пусковым установкам, направленным на территорию Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что удары нацелены на ослабление и уничтожение потенциала шиитской организации.
«ЦАХАЛ продолжает действовать. Чтобы ослабить и уничтожить потенциал „Хезболлы“», — указано в заявлении в официальном
Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за день нанес удары по 180 целям в южном Ливане, включая тысячи пусковых установок. Армия обороны Израиля также намерена продолжить действия.
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