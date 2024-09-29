Глава МИД Индонезии выступила на Генассамблее ООН с брошью, подаренной Лавровым

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сделала брошку, которую ей подарил глава МИД РФ Сергей Лавров, частью своего наряда на выступлении на Генассамблее ООН. Брошь выполнена по аналогии с понравившимся Марсуди украшением представителя российского МИД Марии Захаровой.
«Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН», — сообщили в ТАСС со ссылкой на корреспондента. Там отметили, что Марсуди оценила брошь Захаровой во время июльского визита делегации Лаврова в Лаос.
Тогда глава российского МИД пообещал, что отправит коллеге из Индонезии такую же в качестве подарка. В итоге он прислал Марсуди две броши, выполненных, по аналогии с украшением Захаровой, в виде лепестков черного цветка из атласа с блестящей сердцевиной.
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