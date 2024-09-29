Глава МИД Индонезии выступила на Генассамблее ООН с брошью, подаренной Лавровым

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди вытупила на Генассамблее ООН в броши, подаренной главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди вытупила на Генассамблее ООН в броши, подаренной главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фото:

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сделала брошку, которую ей подарил глава МИД РФ Сергей Лавров, частью своего наряда на выступлении на Генассамблее ООН. Брошь выполнена по аналогии с понравившимся Марсуди украшением представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН», — сообщили в ТАСС со ссылкой на корреспондента. Там отметили, что Марсуди оценила брошь Захаровой во время июльского визита делегации Лаврова в Лаос.

Тогда глава российского МИД пообещал, что отправит коллеге из Индонезии такую же в качестве подарка. В итоге он прислал Марсуди две броши, выполненных, по аналогии с украшением Захаровой, в виде лепестков черного цветка из атласа с блестящей сердцевиной.

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сделала брошку, которую ей подарил глава МИД РФ Сергей Лавров, частью своего наряда на выступлении на Генассамблее ООН. Брошь выполнена по аналогии с понравившимся Марсуди украшением представителя российского МИД Марии Захаровой. «Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН», — сообщили в ТАСС со ссылкой на корреспондента. Там отметили, что Марсуди оценила брошь Захаровой во время июльского визита делегации Лаврова в Лаос. Тогда глава российского МИД пообещал, что отправит коллеге из Индонезии такую же в качестве подарка. В итоге он прислал Марсуди две броши, выполненных, по аналогии с украшением Захаровой, в виде лепестков черного цветка из атласа с блестящей сердцевиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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