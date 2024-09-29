Повар из Петербурга уехал на СВО кормить солдат по примеру прадеда

29 сентября 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Повар из Петербурга добровольно ушел на СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Повар из Санкт-Петербурга ушел добровольцем на СВО, чтобы кормить солдат, по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам старший повар мотострелкового батальона с позывным «Оспа» в беседе с журналистами. «Он [прадед] в 1941-м ушел на войну, сначала был командиром пулеметной роты, после ранения и до конца войны был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошел также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара», — цитирует РИА Новости интервью с добровольцем. «Оспа» также рассказал, что они не только работают на кухне, но и выполняют функции такелажников, доставляя на передовую еду, вещи и боеприпасы. Он принял решение об участии в СВО, чтобы поднимать боевой дух военнослужащих вкусной едой. До начала мобилизации «Оспа» был поваром в ресторанах Санкт-Петербурга. Мужчина участвовал в боевых действиях в Бахмуте, где получил ранение, но был награжден ведомственными наградами и медалью Жукова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повар из Санкт-Петербурга ушел добровольцем на СВО, чтобы кормить солдат, по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам старший повар мотострелкового батальона с позывным «Оспа» в беседе с журналистами. «Он [прадед] в 1941-м ушел на войну, сначала был командиром пулеметной роты, после ранения и до конца войны был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошел также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара», — цитирует РИА Новости интервью с добровольцем. «Оспа» также рассказал, что они не только работают на кухне, но и выполняют функции такелажников, доставляя на передовую еду, вещи и боеприпасы. Он принял решение об участии в СВО, чтобы поднимать боевой дух военнослужащих вкусной едой. До начала мобилизации «Оспа» был поваром в ресторанах Санкт-Петербурга. Мужчина участвовал в боевых действиях в Бахмуте, где получил ранение, но был награжден ведомственными наградами и медалью Жукова.