Повар из Петербурга уехал на СВО кормить солдат по примеру прадеда

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Повар из Петербурга добровольно ушел на СВО (архивное фото) Фото:
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Повар из Санкт-Петербурга ушел добровольцем на СВО, чтобы кормить солдат, по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам старший повар мотострелкового батальона с позывным «Оспа» в беседе с журналистами.

«Он [прадед] в 1941-м ушел на войну, сначала был командиром пулеметной роты, после ранения и до конца войны был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошел также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара», — цитирует РИА Новости интервью с добровольцем.

«Оспа» также рассказал, что они не только работают на кухне, но и выполняют функции такелажников, доставляя на передовую еду, вещи и боеприпасы. Он принял решение об участии в СВО, чтобы поднимать боевой дух военнослужащих вкусной едой.

До начала мобилизации «Оспа» был поваром в ресторанах Санкт-Петербурга. Мужчина участвовал в боевых действиях в Бахмуте, где получил ранение, но был награжден ведомственными наградами и медалью Жукова.

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Повар из Санкт-Петербурга ушел добровольцем на СВО, чтобы кормить солдат, по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сам старший повар мотострелкового батальона с позывным «Оспа» в беседе с журналистами. «Он [прадед] в 1941-м ушел на войну, сначала был командиром пулеметной роты, после ранения и до конца войны был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошел также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара», — цитирует РИА Новости интервью с добровольцем. «Оспа» также рассказал, что они не только работают на кухне, но и выполняют функции такелажников, доставляя на передовую еду, вещи и боеприпасы. Он принял решение об участии в СВО, чтобы поднимать боевой дух военнослужащих вкусной едой. До начала мобилизации «Оспа» был поваром в ресторанах Санкт-Петербурга. Мужчина участвовал в боевых действиях в Бахмуте, где получил ранение, но был награжден ведомственными наградами и медалью Жукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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