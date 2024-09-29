Сальдо: активы украинских олигархов в Херсонщине перешли в оперативное управление

Сальдо заявил о передаче активов украинских олигархов в оперативное управление
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Губернатор Херсонской области рассказал о судьбе активов украинских олигархов, оставшихся в регионе Фото:

Активы украинских олигархов в Херсонской области были переданы в оперативное управление. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью журналистам.

«Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным. И его передачи в оперативное управление», — сообщил Сальдо в интервью РИА Новости.

Оперативное управление — это право учреждения владеть имуществом и распоряжаться им в рамках, установленных собственником, в соответствии с уставными целями и назначением этого имущества. В случае автономного учреждения имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления, а собственником имущества выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ).

Ранее сообщалось, что в Херсонской области планируется национализировать имущество украинских олигархов, которые не перерегистрировали свои активы по российскому законодательству. По словам Сальдо, это имущество будет считаться брошенным и передано в управление Фонду госимущества, а в дальнейшем — национализировано.

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Активы украинских олигархов в Херсонской области были переданы в оперативное управление. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью журналистам. «Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным. И его передачи в оперативное управление», — сообщил Сальдо в интервью РИА Новости. Оперативное управление — это право учреждения владеть имуществом и распоряжаться им в рамках, установленных собственником, в соответствии с уставными целями и назначением этого имущества. В случае автономного учреждения имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления, а собственником имущества выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ). Ранее сообщалось, что в Херсонской области планируется национализировать имущество украинских олигархов, которые не перерегистрировали свои активы по российскому законодательству. По словам Сальдо, это имущество будет считаться брошенным и передано в управление Фонду госимущества, а в дальнейшем — национализировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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