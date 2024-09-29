Сальдо: активы украинских олигархов в Херсонщине перешли в оперативное управление

Сальдо заявил о передаче активов украинских олигархов в оперативное управление

29 сентября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Херсонской области рассказал о судьбе активов украинских олигархов, оставшихся в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активы украинских олигархов в Херсонской области были переданы в оперативное управление. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью журналистам. «Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным. И его передачи в оперативное управление», — сообщил Сальдо в интервью РИА Новости. Оперативное управление — это право учреждения владеть имуществом и распоряжаться им в рамках, установленных собственником, в соответствии с уставными целями и назначением этого имущества. В случае автономного учреждения имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления, а собственником имущества выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ). Ранее сообщалось, что в Херсонской области планируется национализировать имущество украинских олигархов, которые не перерегистрировали свои активы по российскому законодательству. По словам Сальдо, это имущество будет считаться брошенным и передано в управление Фонду госимущества, а в дальнейшем — национализировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активы украинских олигархов в Херсонской области были переданы в оперативное управление. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью журналистам. «Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным. И его передачи в оперативное управление», — сообщил Сальдо в интервью РИА Новости. Оперативное управление — это право учреждения владеть имуществом и распоряжаться им в рамках, установленных собственником, в соответствии с уставными целями и назначением этого имущества. В случае автономного учреждения имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления, а собственником имущества выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ). Ранее сообщалось, что в Херсонской области планируется национализировать имущество украинских олигархов, которые не перерегистрировали свои активы по российскому законодательству. По словам Сальдо, это имущество будет считаться брошенным и передано в управление Фонду госимущества, а в дальнейшем — национализировано.