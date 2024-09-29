Появились данные о начале наземных операций Израиля в Ливане

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Израиль начал мелкие операции в Ливане и на его границах, сообщили официальные лица США
Израиль начал мелкие операции в Ливане и на его границах, сообщили официальные лица США Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В Ливане начались мелкомасштабные наземные операции армии Израиля с целью ликвидации позиций «Хезболлы», на ливанской границе происходит перегруппировка израильских войск. Это свидетельствует о подготовке страной полноценной операции, заявили два неназванных официальных лица правительства США.

«Мелкомасштабные операции или „пограничные перемещения“ в Ливане с целью уничтожения позиций „Хезболлы“ прямо на границе уже начались или вот-вот начнутся <...> Израиль, похоже, еще не решил окончательно, начинать ли наземную операцию, но готов к ней», — передали в ABC News заявление официальных лиц. По их словам, в случае, если операция действительно состоится, она будет носить ограниченный характер. Ее целью будет возвращение домой десяток тысяч перемещенных с севера Израиля лиц. Для выполнения этой цели недостаточно было уничтожить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, подчеркнули официальные лица.

Ранее стало известно, что для ликвидации Насраллы в подземном бункере в пригороде Бейрута (Ливан) ВВС Израиля сбросили более 80 бомб, сообщает «Национальная служба новостей». После гибели лидера «Хезболлы» радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о поддержке организации и об усилении духа сопротивления, пишет 360.ru.

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В Ливане начались мелкомасштабные наземные операции армии Израиля с целью ликвидации позиций «Хезболлы», на ливанской границе происходит перегруппировка израильских войск. Это свидетельствует о подготовке страной полноценной операции, заявили два неназванных официальных лица правительства США. «Мелкомасштабные операции или „пограничные перемещения“ в Ливане с целью уничтожения позиций „Хезболлы“ прямо на границе уже начались или вот-вот начнутся <...> Израиль, похоже, еще не решил окончательно, начинать ли наземную операцию, но готов к ней», — передали в ABC News заявление официальных лиц. По их словам, в случае, если операция действительно состоится, она будет носить ограниченный характер. Ее целью будет возвращение домой десяток тысяч перемещенных с севера Израиля лиц. Для выполнения этой цели недостаточно было уничтожить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, подчеркнули официальные лица. Ранее стало известно, что для ликвидации Насраллы в подземном бункере в пригороде Бейрута (Ливан) ВВС Израиля сбросили более 80 бомб, сообщает «Национальная служба новостей». После гибели лидера «Хезболлы» радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о поддержке организации и об усилении духа сопротивления, пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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