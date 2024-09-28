28 сентября 2024

ФСБ прокомментировала связь взрыва на железной дороге под Самарой с атакой дрона

«Известия»: ФСБ исключила связь взрыва на ж/д мосту под Самарой с атакой дрона
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА не является причиной взрыва под Самарой, заявил источник в ФСБ
БПЛА не является причиной взрыва под Самарой, заявил источник в ФСБ Фото:

ФСБ России отвергает версию применения дрона на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом сообщил источник в ведомстве. 

«Причину сейчас никто не скажет. Это не беспилотник», — заявил источник «Известиям». Так он опроверг причастность БПЛА к происшествию.

Взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области произошел днем 28 сентября. В соцсетях появилось видео ЧП и последствий. Известно, что пострадавших нет. 

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ФСБ России отвергает версию применения дрона на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом сообщил источник в ведомстве.  «Причину сейчас никто не скажет. Это не беспилотник», — заявил источник «Известиям». Так он опроверг причастность БПЛА к происшествию. Взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области произошел днем 28 сентября. В соцсетях появилось видео ЧП и последствий. Известно, что пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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