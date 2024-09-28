ФСБ прокомментировала связь взрыва на железной дороге под Самарой с атакой дрона

БПЛА не является причиной взрыва под Самарой, заявил источник в ФСБ
ФСБ России отвергает версию применения дрона на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом сообщил источник в ведомстве.
«Причину сейчас никто не скажет. Это не беспилотник», — заявил источник «Известиям». Так он опроверг причастность БПЛА к происшествию.
Взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области произошел днем 28 сентября. В соцсетях появилось видео ЧП и последствий. Известно, что пострадавших нет.
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