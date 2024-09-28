В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Размер маткапитала при рождении первого ребенка в следующем году может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при появлении второго — до 854 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Учитывая темпы развития инфляции, материнский капитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — пояснила парламентарий в беседе с РИА Новости. Она напомнила, что с февраля этого года за первенца выплачивают 631 тысячу рублей и 833 тысячи — за второго ребенка.
По словам Стенякиной, на реализацию программы в следующем году будет выделено свыше 694 млрд рублей, пишет RT. Член комитета Госдумы РФ соцполитике Светлана Бессараб ранее советовала оформлять единовременную выплату из маткапитала через «Госуслуги» или в МФЦ, передает телеканал 360. До этого Минтруд России предложил выдавать материнский капитал детям-сиротам из новых регионов, напоминает «Национальная служба новостей».
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