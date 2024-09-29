Как отключить функции на телевизоре, чтобы избежать слежки: инструкция по маркам

Корнейчук: телевизоры с доступом в интернет могут собирать персональные данные
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Опасения россиян о слежке через телевизоры подтвердились Фото:

В России уже не первый год звучат заявления о слежке через современные телевизоры. В 2021 году менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова в беседе с журналистами уточнила о возможности слежки через телевизоры.

Теперь американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета сообщил, что популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. URA.RU расскажет волнующимся пользователям, как отключить функции отслеживания.

Контекст

В 2019 году компания Google призналась в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента Google Assistant. Кроме того, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. В 2017 году Samsung попала в скандал, когда устройства были взломаны и использованы для записи и передачи аудиофайлов на серверы спецслужб. Таким образом, для обезопаситься от слежки, нужно отключить функции отслеживания на телевизоре.

Как отключить слежку за собой в «умных» телевизорах

В Роскачестве рассказывали, как обезопаситься от слежки через Smart TV. Уберечься можно через отключение функции распознавания контента. Телевизоры с функцией Smart TV, помимо передачи данных третьим лицам, также уязвимы для взлома хакерами. Поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента. Это функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray. Чтобы отключить ACR, необходимо зайти в разделы «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобные.

Бытовая техника.Пермь
Телевизоры Samsung делают скриншоты в пять раз чаще, чем телевизоры LG — каждые 500 миллисекунд против каждых десяти секунд
Фото:

Инструкция по маркам

Отключение ACR на LG

1. Зайти в меню Settings (Настройки)

2. Открыть General (Общие)

3. Найти LivePlus — версию ACR для LG

4. Отключить работу данного сервиса

Отключение ACR на Samsung

1. Зайти в меню Settings (Настройки) и проследовать в Support (Поддержка)

2. Найти Terms & Policies (Условия и политика)

3. Выбрать Viewing Information Services (Сервисы просмотра информации)

4. Отключить пункт ACR

5. Найти службу Privacy Notice (Служба уведомление о приватности) и убедиться, что она не отмечена

Отключение ACR на Sony

1. Зайти в меню Settings (Настройки) и Setup (настройка)

2. Отключить ACR

3. Это необходимо сделать после согласия с пользовательским соглашением сервиса Sony TV

Безопасность и конфиденциальность

Отключение функций отслеживания на телевизоре является важным шагом в защите вашей конфиденциальности. Однако важно помнить, что телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны, и камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. Поэтому необходимо соблюдать правила цифровой гигиены и не допускать попадание вируса в роутер. По словам эксперта по гаджетам Ильи Корнейчука, электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы впоследствии предлагать пользователям более точную и релевантную рекламу, передает «Национальная служба новостей».

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В России уже не первый год звучат заявления о слежке через современные телевизоры. В 2021 году менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова в беседе с журналистами уточнила о возможности слежки через телевизоры. Теперь американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета сообщил, что популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. URA.RU расскажет волнующимся пользователям, как отключить функции отслеживания. В 2019 году компания Google призналась в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента Google Assistant. Кроме того, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. В 2017 году Samsung попала в скандал, когда устройства были взломаны и использованы для записи и передачи аудиофайлов на серверы спецслужб. Таким образом, для обезопаситься от слежки, нужно отключить функции отслеживания на телевизоре. В Роскачестве рассказывали, как обезопаситься от слежки через Smart TV. Уберечься можно через отключение функции распознавания контента. Телевизоры с функцией Smart TV, помимо передачи данных третьим лицам, также уязвимы для взлома хакерами. Поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента. Это функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray. Чтобы отключить ACR, необходимо зайти в разделы «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобные. 1. Зайти в меню Settings (Настройки) 2. Открыть General (Общие) 3. Найти LivePlus — версию ACR для LG 4. Отключить работу данного сервиса 1. Зайти в меню Settings (Настройки) и проследовать в Support (Поддержка) 2. Найти Terms & Policies (Условия и политика) 3. Выбрать Viewing Information Services (Сервисы просмотра информации) 4. Отключить пункт ACR 5. Найти службу Privacy Notice (Служба уведомление о приватности) и убедиться, что она не отмечена 1. Зайти в меню Settings (Настройки) и Setup (настройка) 2. Отключить ACR 3. Это необходимо сделать после согласия с пользовательским соглашением сервиса Sony TV Отключение функций отслеживания на телевизоре является важным шагом в защите вашей конфиденциальности. Однако важно помнить, что телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны, и камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. Поэтому необходимо соблюдать правила цифровой гигиены и не допускать попадание вируса в роутер. По словам эксперта по гаджетам Ильи Корнейчука, электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы впоследствии предлагать пользователям более точную и релевантную рекламу, передает «Национальная служба новостей».
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