Как отключить функции на телевизоре, чтобы избежать слежки: инструкция по маркам

В России уже не первый год звучат заявления о слежке через современные телевизоры. В 2021 году менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова в беседе с журналистами уточнила о возможности слежки через телевизоры.
Теперь американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета сообщил, что популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. URA.RU расскажет волнующимся пользователям, как отключить функции отслеживания.
Контекст
В 2019 году компания Google призналась в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента Google Assistant. Кроме того, в телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. В 2017 году Samsung попала в скандал, когда устройства были взломаны и использованы для записи и передачи аудиофайлов на серверы спецслужб. Таким образом, для обезопаситься от слежки, нужно отключить функции отслеживания на телевизоре.
Как отключить слежку за собой в «умных» телевизорах
В Роскачестве рассказывали, как обезопаситься от слежки через Smart TV. Уберечься можно через отключение функции распознавания контента. Телевизоры с функцией Smart TV, помимо передачи данных третьим лицам, также уязвимы для взлома хакерами. Поэтому, чтобы свести к минимуму возможность отслеживания своего устройства, на нем необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента. Это функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент — полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray. Чтобы отключить ACR, необходимо зайти в разделы «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобные.
Инструкция по маркам
Отключение ACR на LG
1. Зайти в меню Settings (Настройки)
2. Открыть General (Общие)
3. Найти LivePlus — версию ACR для LG
4. Отключить работу данного сервиса
Отключение ACR на Samsung
1. Зайти в меню Settings (Настройки) и проследовать в Support (Поддержка)
2. Найти Terms & Policies (Условия и политика)
3. Выбрать Viewing Information Services (Сервисы просмотра информации)
4. Отключить пункт ACR
5. Найти службу Privacy Notice (Служба уведомление о приватности) и убедиться, что она не отмечена
Отключение ACR на Sony
1. Зайти в меню Settings (Настройки) и Setup (настройка)
2. Отключить ACR
3. Это необходимо сделать после согласия с пользовательским соглашением сервиса Sony TV
Безопасность и конфиденциальность
Отключение функций отслеживания на телевизоре является важным шагом в защите вашей конфиденциальности. Однако важно помнить, что телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны, и камеру и микрофон на устройстве можно использовать для слежки. Поэтому необходимо соблюдать правила цифровой гигиены и не допускать попадание вируса в роутер. По словам эксперта по гаджетам Ильи Корнейчука, электронные устройства собирают персональные данные для того, чтобы впоследствии предлагать пользователям более точную и релевантную рекламу, передает «Национальная служба новостей».
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