Взрыв произошел на железной дороге в Самарской области: что известно о ЧП, видео

Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

29 сентября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел днем 28 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Самарской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Движение поездов в регионе было приостановлено, есть повреждения «островков безопасности». Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Что произошло Сильный хлопок зафиксирован в районе города Кинель Самарской области 28 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях. Позже пресс-служба регионального правительства сообщила, что инцидент произошел на железнодорожном мосту (1136 км). Уточнялось, что движение поездов на данном участке временно остановлено, однако железнодорожные пути не пострадали. На месте происшествия уже работают специалисты службы безопасности. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться Сообщения о разрушениях Неизвестное устройство взорвалось около 13:30 по местному времени на ж/д мосту в районе города Кинель. Об этом пишет telegram-канал Baza, неизвестное Предположительно известно, что в результате взрыва были повреждены островки безопасности. Также сообщается, что в результате повреждения были повреждены две бетонные конструкции, держатели ж/д полотна. По словам источников, во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд, который, к счастью, не опрокинулся. Видео взрыва Появились кадры с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Его опубликовал telegram-канал Baza. На опубликованных кадрах видно, что мост частично разрушен. «На видео видно, как около 13 часов дня на мост заезжает грузовой поезд, после чего пространство заволакивает дымом», — пишет Baza. Уточняется, что из-за сильного взрыва в соседнем поселке у автомобилей сработала сигнализация. По словам очевидцев, вскоре после взрыва рядом с мостом появилась подозрительная «Ниву», которая как раз ехала со стороны моста. Сообщение Куйбышевской железной дороги о ЧП ЧП на железной дороге в самарской области подтвердили в Куйбышевской железной дороге. Там сообщили, что 28 сентября в связи с незаконным вмешательством по вступлению лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железнодорожной дороги (Самарская область) временно отключено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет, сообщили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Движение поездов в регионе было приостановлено, есть повреждения «островков безопасности». Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Сильный хлопок зафиксирован в районе города Кинель Самарской области 28 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях. Позже пресс-служба регионального правительства сообщила, что инцидент произошел на железнодорожном мосту (1136 км). Уточнялось, что движение поездов на данном участке временно остановлено, однако железнодорожные пути не пострадали. На месте происшествия уже работают специалисты службы безопасности. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться Неизвестное устройство взорвалось около 13:30 по местному времени на ж/д мосту в районе города Кинель. Об этом пишет telegram-канал Baza, неизвестное Предположительно известно, что в результате взрыва были повреждены островки безопасности. Также сообщается, что в результате повреждения были повреждены две бетонные конструкции, держатели ж/д полотна. По словам источников, во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд, который, к счастью, не опрокинулся. Появились кадры с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Его опубликовал telegram-канал Baza. На опубликованных кадрах видно, что мост частично разрушен. «На видео видно, как около 13 часов дня на мост заезжает грузовой поезд, после чего пространство заволакивает дымом», — пишет Baza. Уточняется, что из-за сильного взрыва в соседнем поселке у автомобилей сработала сигнализация. По словам очевидцев, вскоре после взрыва рядом с мостом появилась подозрительная «Ниву», которая как раз ехала со стороны моста. ЧП на железной дороге в самарской области подтвердили в Куйбышевской железной дороге. Там сообщили, что 28 сентября в связи с незаконным вмешательством по вступлению лиц в работу железнодорожного транспорта движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железнодорожной дороги (Самарская область) временно отключено. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет, сообщили в компании.