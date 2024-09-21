ЦАХАЛ заявил, что ударил по 180 целям в Ливане за день

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о завершении серии ударов по южному Ливану. В ходе нее были поражены около 180 целей и тысячи пусковых установок.
«Около 180 целей и тысячи пусковых установок были демонтированы. <…> За последний час ВВС Израиля поразили тысячи пусковых установок, готовых к немедленному использованию для стрельбы по израильской территории», — сообщает официальный telegram-канал ЦАХАЛа.
Артиллерия ЦАХАЛа также нанесла удары по ряду районов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о намерении продолжить действия по ослаблению возможностей и инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».
Ранее Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболла», отказавшись от прежних красных линий. Теперь, по словам советника в офисе израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана, любой радикал, не отказавшийся от нападения на Израиль, может быть уничтожен.
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