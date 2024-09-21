ЦАХАЛ заявил, что ударил по 180 целям в Ливане за день

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
В ходе серии ударов по Ливану ЦАХАЛ поразил около 180 целей Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о завершении серии ударов по южному Ливану. В ходе нее были поражены около 180 целей и тысячи пусковых установок.

«Около 180 целей и тысячи пусковых установок были демонтированы. <…> За последний час ВВС Израиля поразили тысячи пусковых установок, готовых к немедленному использованию для стрельбы по израильской территории», — сообщает официальный telegram-канал ЦАХАЛа.

Артиллерия ЦАХАЛа также нанесла удары по ряду районов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о намерении продолжить действия по ослаблению возможностей и инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

Ранее Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболла», отказавшись от прежних красных линий. Теперь, по словам советника в офисе израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана, любой радикал, не отказавшийся от нападения на Израиль, может быть уничтожен.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о завершении серии ударов по южному Ливану. В ходе нее были поражены около 180 целей и тысячи пусковых установок. «Около 180 целей и тысячи пусковых установок были демонтированы. <…> За последний час ВВС Израиля поразили тысячи пусковых установок, готовых к немедленному использованию для стрельбы по израильской территории», — сообщает официальный telegram-канал ЦАХАЛа. Артиллерия ЦАХАЛа также нанесла удары по ряду районов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о намерении продолжить действия по ослаблению возможностей и инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». Ранее Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболла», отказавшись от прежних красных линий. Теперь, по словам советника в офисе израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана, любой радикал, не отказавшийся от нападения на Израиль, может быть уничтожен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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