28 сентября 2024

В деле экс-замначальника УФСИН Подмосковья Талаева появятся новые фигуранты

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Талаева арестовали в мае по обвинению в получении взятки
Талаева арестовали в мае по обвинению в получении взятки Фото:

В деле экс-замначальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева могут появиться новые фигуранты. Такие данные стали известны из материалов уголовного дела.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, в том числе направленных на установление иных лиц, причастных к расследуемому деянию», — говорится в материалах, передает ТАСС. Обвиняемый имеет многочисленные награды и поощрения в связи с боевыми и личными заслугами. Его адвокат просил суд принять во внимание характеризующий материал, подтверждающий, что его подзащитный  «не предполагает знание тактики и методики расследования уголовных дел».

Талаева арестовали в мае текущего года, обвинив в получении взятки от компании «РЗН ФУД», специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Он признал свою вину

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В деле экс-замначальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева могут появиться новые фигуранты. Такие данные стали известны из материалов уголовного дела. «В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, в том числе направленных на установление иных лиц, причастных к расследуемому деянию», — говорится в материалах, передает ТАСС. Обвиняемый имеет многочисленные награды и поощрения в связи с боевыми и личными заслугами. Его адвокат просил суд принять во внимание характеризующий материал, подтверждающий, что его подзащитный  «не предполагает знание тактики и методики расследования уголовных дел». Талаева арестовали в мае текущего года, обвинив в получении взятки от компании «РЗН ФУД», специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Он признал свою вину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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