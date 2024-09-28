В деле экс-замначальника УФСИН Подмосковья Талаева появятся новые фигуранты

В деле экс-замначальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева могут появиться новые фигуранты. Такие данные стали известны из материалов уголовного дела.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, в том числе направленных на установление иных лиц, причастных к расследуемому деянию», — говорится в материалах, передает ТАСС. Обвиняемый имеет многочисленные награды и поощрения в связи с боевыми и личными заслугами. Его адвокат просил суд принять во внимание характеризующий материал, подтверждающий, что его подзащитный «не предполагает знание тактики и методики расследования уголовных дел».
Талаева арестовали в мае текущего года, обвинив в получении взятки от компании «РЗН ФУД», специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Он признал свою вину.
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