WP: США предупреждали Израиль, что убийство Насраллы спровоцирует войну

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США предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о последствиях ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы
США предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о последствиях ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

США предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что ликвидация лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к региональной войне. Об этом заявили высокопоставленные американские и израильские чиновники.

«Президент [США Джо] Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насраллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов», — сообщили в The Washington Post со ссылкой на чиновников США и Израиля. А 28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы».

Израильская армия провела операцию 27 сентября, нанеся серию ударов с целью ликвидации высшего руководства шиитской организации. В результате были уничтожены 16 из 17 офицеров, в том числе Али Карки, командующий Южным фронтом, Насралла и его дочь Зейнаб. 

Байден назвал убийство лидера «справедливой мерой за многолетний террор» и заявил о поддержке права Израиля на безопасность со стороны США. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».

После гибели Насраллы «Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю. По их заявлению, гибель лидера только усилит дух сопротивления, пишет «Национальная служба новостей».

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США предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что ликвидация лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к региональной войне. Об этом заявили высокопоставленные американские и израильские чиновники. «Президент [США Джо] Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насраллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов», — сообщили в The Washington Post со ссылкой на чиновников США и Израиля. А 28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы». Израильская армия провела операцию 27 сентября, нанеся серию ударов с целью ликвидации высшего руководства шиитской организации. В результате были уничтожены 16 из 17 офицеров, в том числе Али Карки, командующий Южным фронтом, Насралла и его дочь Зейнаб.  Байден назвал убийство лидера «справедливой мерой за многолетний террор» и заявил о поддержке права Израиля на безопасность со стороны США. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». После гибели Насраллы «Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю. По их заявлению, гибель лидера только усилит дух сопротивления, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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