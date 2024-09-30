Минстрой РФ увеличил стоимость квадратного метра жилья в ХМАО

Минстрой России увеличил среднюю стоимость квадратного метра в ХМАО на 2,5%. Показатель в четвертом квартале 2024 года превысил 115 тысяч рублей.
«В новом приказе Минстроя для Югры впервые установлены две разных средних рыночных стоимости квадратного метра: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (без учета части территории, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ) — 115 850 рублей (в третьем квартале было 112 928 рублей)», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Для Арктической зоны региона показатель составил 128 188 рублей.
Среднюю стоимость «квадрата» власти используют для расчета социальных выплат на покупку или строительство жилья. Субсидии адресуют, например, переселенцам из аварийного фонда и детям-сиротам.
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