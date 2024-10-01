В ХМАО силовики устроили облавы на мигрантов в общественном транспорте

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Они проверили вахтовые автобусы, такси и маршрутки.
«Автобус встал у остановке на кольце, дверь открылась, никто не выходил, но внутрь зашло сразу пять сотрудников, двое в масках, а трое в форм», — сообщают подписчики в сообществе соцсети «Вконтакте» «Типичный краб 86 Нижневартовск». Силовики проверили документы у пассажиров, но никого не задержали.
В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что ведомство проводит плановые проверки. «Сотрудники ГАИ проверяют таксистов, водителей автобусов, проверяют всех от и до», — сообщили в ведомстве.
Официальный telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что в Нижневартовске силовики проверили 40 иностранцев и выявили 20 нарушений. По всем ним составлены административные протоколы, один из мигрантов помещен в Центр временного содержания, его ожидает депортация за пределы России.
Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев.
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