01 октября 2024

В ХМАО силовики устроили облавы на мигрантов в общественном транспорте

Полиция Нижневартовска провела рейды против нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Нижневартовска провела рейды в общественном транспорте
Полиция Нижневартовска провела рейды в общественном транспорте Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Они проверили вахтовые автобусы, такси и маршрутки.

«Автобус встал у остановке на кольце, дверь открылась, никто не выходил, но внутрь зашло сразу пять сотрудников, двое в масках, а трое в форм», — сообщают подписчики в сообществе соцсети «Вконтакте» «Типичный краб 86 Нижневартовск». Силовики проверили документы у пассажиров, но никого не задержали.

В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что ведомство проводит плановые проверки. «Сотрудники ГАИ проверяют таксистов, водителей автобусов, проверяют всех от и до», — сообщили в ведомстве.

Официальный telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что в Нижневартовске силовики проверили 40 иностранцев и выявили 20 нарушений. По всем ним составлены административные протоколы, один из мигрантов помещен в Центр временного содержания, его ожидает депортация за пределы России.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев.

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейские провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Они проверили вахтовые автобусы, такси и маршрутки. «Автобус встал у остановке на кольце, дверь открылась, никто не выходил, но внутрь зашло сразу пять сотрудников, двое в масках, а трое в форм», — сообщают подписчики в сообществе соцсети «Вконтакте» «Типичный краб 86 Нижневартовск». Силовики проверили документы у пассажиров, но никого не задержали. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что ведомство проводит плановые проверки. «Сотрудники ГАИ проверяют таксистов, водителей автобусов, проверяют всех от и до», — сообщили в ведомстве. Официальный telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что в Нижневартовске силовики проверили 40 иностранцев и выявили 20 нарушений. По всем ним составлены административные протоколы, один из мигрантов помещен в Центр временного содержания, его ожидает депортация за пределы России. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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