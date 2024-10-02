Силовики выявили сотни нарушений во время облав на мигрантов в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские составили 167 административных протоколов из-за нарушений миграционного законодательства. Окружная полиция сообщила, что на рейдах были выявлены иностранные граждане, которые незаконно находились на территории России, а также занимались трудовой деятельностью без необходимых разрешений.
«167 административных протоколов по фактам нарушений миграционного законодательства составили полицейские по итогам рейдовых мероприятий. Возбуждено 10 уголовных дел», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.
Силовики выявили 18 мигрантов, которые находились на территории России с нарушением правил въезда и пребывания. За работу без разрешающих документов к административной ответственности привлечены 13 иностранных граждан.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) полицейские провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Они проверили вахтовые автобусы, такси и маршрутки.
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