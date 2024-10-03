Стало известно, сколько снарядов дали Киеву в рамках инициативы Чехии

Киев получил более трети из 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

03 октября 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

С состоянием боеприпасов нет проблем, заявил Василий Зварыч Фото: Lance Cpl. Michael Taggart / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более трети из 500 тысяч снарядов, которые должны быть поставлены в рамках чешской инициативы к концу года, находятся в Украине. Об этом заявил новый украинский посол в Праге Василий Зварыч. «Более трети из ожидаемых 500 тысяч снарядов находятся в Украине. С состоянием этих снарядов нет проблем», — заявил Зварыч. Его слова приводит чешское издание Irozhlas. По словам посла, Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии о расширении инициативы. В середине февраля 2024 года президент Чешской Республики Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона единиц снарядов. В марте сообщалось, что Киев в скором времени получит первую партию боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более трети из 500 тысяч снарядов, которые должны быть поставлены в рамках чешской инициативы к концу года, находятся в Украине. Об этом заявил новый украинский посол в Праге Василий Зварыч. «Более трети из ожидаемых 500 тысяч снарядов находятся в Украине. С состоянием этих снарядов нет проблем», — заявил Зварыч. Его слова приводит чешское издание Irozhlas. По словам посла, Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии о расширении инициативы. В середине февраля 2024 года президент Чешской Республики Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона единиц снарядов. В марте сообщалось, что Киев в скором времени получит первую партию боеприпасов.