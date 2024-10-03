Стало известно, сколько снарядов дали Киеву в рамках инициативы Чехии

Более трети из 500 тысяч снарядов, которые должны быть поставлены в рамках чешской инициативы к концу года, находятся в Украине. Об этом заявил новый украинский посол в Праге Василий Зварыч.
«Более трети из ожидаемых 500 тысяч снарядов находятся в Украине. С состоянием этих снарядов нет проблем», — заявил Зварыч. Его слова приводит чешское издание Irozhlas. По словам посла, Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии о расширении инициативы.
В середине февраля 2024 года президент Чешской Республики Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона единиц снарядов. В марте сообщалось, что Киев в скором времени получит первую партию боеприпасов.
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Более трети из 500 тысяч снарядов, которые должны быть поставлены в рамках чешской инициативы к концу года, находятся в Украине. Об этом заявил новый украинский посол в Праге Василий Зварыч. «Более трети из ожидаемых 500 тысяч снарядов находятся в Украине. С состоянием этих снарядов нет проблем», — заявил Зварыч. Его слова приводит чешское издание Irozhlas. По словам посла, Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии о расширении инициативы. В середине февраля 2024 года президент Чешской Республики Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Прага идентифицировала полмиллиона единиц снарядов. В марте сообщалось, что Киев в скором времени получит первую партию боеприпасов.