Власти отменили особый режим в лесах Пермского края, введенный весной

В Пермском крае завершен пожароопасный сезон. Он действовал с апреля этого года на территории 28 лесничеств, указано на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края.
«В Пермском крае завершен пожароопасный сезон 2024 года. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович», — сказано в сообщении регионального минприроды.
В этом году, благодаря оперативному реагированию, существенно сократились как площадь, так и количество лесных пожаров. Всего в лесах Прикамья было зафиксировано 39 лесных пожаров. Основными причинами их появления стали грозы и неосторожное обращение с огнем.
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