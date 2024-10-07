Власти отменили особый режим в лесах Пермского края, введенный весной

В Пермском крае завершен пожароопасный сезон
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Пожароопасный сезон вводился в Пермском крае в апреле
Пожароопасный сезон вводился в Пермском крае в апреле Фото:

В Пермском крае завершен пожароопасный сезон. Он действовал с апреля этого года на территории 28 лесничеств, указано на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края.

«В Пермском крае завершен пожароопасный сезон 2024 года. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович», — сказано в сообщении регионального минприроды.

В этом году, благодаря оперативному реагированию, существенно сократились как площадь, так и количество лесных пожаров. Всего в лесах Прикамья было зафиксировано 39 лесных пожаров. Основными причинами их появления стали грозы и неосторожное обращение с огнем.

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В Пермском крае завершен пожароопасный сезон. Он действовал с апреля этого года на территории 28 лесничеств, указано на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. «В Пермском крае завершен пожароопасный сезон 2024 года. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович», — сказано в сообщении регионального минприроды. В этом году, благодаря оперативному реагированию, существенно сократились как площадь, так и количество лесных пожаров. Всего в лесах Прикамья было зафиксировано 39 лесных пожаров. Основными причинами их появления стали грозы и неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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