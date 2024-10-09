Мишустин выделил деньги из федерального бюджета на ремонт театров в ХМАО

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Мишустин выделил более миллиона рублей на ремонт театров в ХМАО
Мишустин выделил более миллиона рублей на ремонт театров в ХМАО Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 107,6 миллионов рублей на капитальный ремонт театров юного зрителя и театров кукол в ХМАО. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год. […] Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 107,611 [миллионов рублей]», — сообщается на портале. Всего субсидии на ремонт театров получили 17 регионов России.

Ранее агентство писало, что правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Почти половина денег пойдет на соцразвитие.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 107,6 миллионов рублей на капитальный ремонт театров юного зрителя и театров кукол в ХМАО. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год. […] Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 107,611 [миллионов рублей]», — сообщается на портале. Всего субсидии на ремонт театров получили 17 регионов России. Ранее агентство писало, что правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Почти половина денег пойдет на соцразвитие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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