В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова

10 октября 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК Фото: Георгий Бергал © URA.RU Прокуратура южного округа Нью-Йорка США предъявила обвинения двум предполагаемым сообщникам Артура Петрова, экстрадированного в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений. «Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По данным обвинения, Солдатенковой и Петрову грозит до 160 лет тюрьмы, Альметову — до 100 лет за сговор и контрабанду. По информации прокуратуры, местонахождение Солдатенковой и Альметова на данный момент неизвестно. Ранее Артур Петров был арестован на Кипре и экстрадирован в США. Он обвиняется в нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров выразил мнение, что обвинения против Петрова «политически мотивированы». Дипломаты РФ посетили Петрова после его экстрадиции, и ему был назначен государственный защитник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура южного округа Нью-Йорка США предъявила обвинения двум предполагаемым сообщникам Артура Петрова, экстрадированного в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений. «Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По данным обвинения, Солдатенковой и Петрову грозит до 160 лет тюрьмы, Альметову — до 100 лет за сговор и контрабанду. По информации прокуратуры, местонахождение Солдатенковой и Альметова на данный момент неизвестно. Ранее Артур Петров был арестован на Кипре и экстрадирован в США. Он обвиняется в нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров выразил мнение, что обвинения против Петрова «политически мотивированы». Дипломаты РФ посетили Петрова после его экстрадиции, и ему был назначен государственный защитник.