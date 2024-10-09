09 октября 2024

В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова

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Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК Фото:

Прокуратура южного округа Нью-Йорка США предъявила обвинения двум предполагаемым сообщникам Артура Петрова, экстрадированного в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений.

«Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По данным обвинения, Солдатенковой и Петрову грозит до 160 лет тюрьмы, Альметову — до 100 лет за сговор и контрабанду.

По информации прокуратуры, местонахождение Солдатенковой и Альметова на данный момент неизвестно. Ранее Артур Петров был арестован на Кипре и экстрадирован в США. Он обвиняется в нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций.

Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров выразил мнение, что обвинения против Петрова «политически мотивированы». Дипломаты РФ посетили Петрова после его экстрадиции, и ему был назначен государственный защитник.

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Прокуратура южного округа Нью-Йорка США предъявила обвинения двум предполагаемым сообщникам Артура Петрова, экстрадированного в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений. «Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных», — сообщает прокуратура, передает РИА Новости. По данным обвинения, Солдатенковой и Петрову грозит до 160 лет тюрьмы, Альметову — до 100 лет за сговор и контрабанду. По информации прокуратуры, местонахождение Солдатенковой и Альметова на данный момент неизвестно. Ранее Артур Петров был арестован на Кипре и экстрадирован в США. Он обвиняется в нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров выразил мнение, что обвинения против Петрова «политически мотивированы». Дипломаты РФ посетили Петрова после его экстрадиции, и ему был назначен государственный защитник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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