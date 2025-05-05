Против бывшего фотографа «Штабов Навального»* возбудили уголовное дело

В отношении Александра Струкова, ранее работавшего фотографом в движении «Штабы Навального»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах. Он отметил, что инциденты, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, имели место в 2023 году.
В 2022 году правоохранительные органы сообщали о возбуждении в отношении Струкова уголовных дел по статьям, связанным с «разжиганием ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства» и за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма». Ранее бывший член «штаба Навального» заявил об агрессивном поведении Струкова, пишет RT.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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