Против бывшего фотографа «Штабов Навального»* возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено о публичных призывах к террористической деятельности
Уголовное дело возбуждено о публичных призывах к террористической деятельности Фото:

В отношении Александра Струкова, ранее работавшего фотографом в движении «Штабы Навального»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах. Он отметил, что инциденты, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, имели место в 2023 году. 

В 2022 году правоохранительные органы сообщали о возбуждении в отношении Струкова уголовных дел по статьям, связанным с «разжиганием ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства» и за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма». Ранее бывший член «штаба Навального» заявил об агрессивном поведении Струкова, пишет RT.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

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В отношении Александра Струкова, ранее работавшего фотографом в движении «Штабы Навального»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «В отношении Александра Струкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности», — сказал РИА Новости источник в силовых структурах. Он отметил, что инциденты, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, имели место в 2023 году.  В 2022 году правоохранительные органы сообщали о возбуждении в отношении Струкова уголовных дел по статьям, связанным с «разжиганием ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства» и за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма». Ранее бывший член «штаба Навального» заявил об агрессивном поведении Струкова, пишет RT. *Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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