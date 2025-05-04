04 мая 2025

URA.RU выяснило, что происходит возле дома, в котором взорвался газ

Сотрудники экстренных служб дежурят возле дома в Москве, в котором взорвался газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле дома дежурят экстренные службы
Возле дома дежурят экстренные службы Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Полиция, экстренные службы, сотрудники Следственного комитета находятся около дома №39 на улице Генерала Тюленева в Москве, где был взрыв и пожар. Об этом сообщил журналист URA.RU Вячеслав Немышев с места событий.

«Взрыв произошел в девятиэтажном доме, рядом буквально в 50 метрах находится школа. Сейчас здесь находятся машины скорой помощи, пожарные, район оцеплен, полиция не пускает людей за ограждение. Работают спасатели, экстренные службы, следователи», — передает корреспондент агентства.

Возле школы развернуты две палатки для местных жителей из дома, где произошло ЧП. Возле дома находятся около пяти пожарных машин и десятки машин скорой помощи, рассказал журналист. Он добавил, что эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь. На место пришли журналисты и зеваки.

В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.

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Полиция, экстренные службы, сотрудники Следственного комитета находятся около дома №39 на улице Генерала Тюленева в Москве, где был взрыв и пожар. Об этом сообщил журналист URA.RU Вячеслав Немышев с места событий. «Взрыв произошел в девятиэтажном доме, рядом буквально в 50 метрах находится школа. Сейчас здесь находятся машины скорой помощи, пожарные, район оцеплен, полиция не пускает людей за ограждение. Работают спасатели, экстренные службы, следователи», — передает корреспондент агентства. Возле школы развернуты две палатки для местных жителей из дома, где произошло ЧП. Возле дома находятся около пяти пожарных машин и десятки машин скорой помощи, рассказал журналист. Он добавил, что эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь. На место пришли журналисты и зеваки. В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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