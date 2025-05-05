Домодедово временно закрыли на фоне атаки дронов на Москву

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Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы, рассказал Кореняко
Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы, рассказал Кореняко Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В ночь на 5 мая на работу аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и добавил, что гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, дроны были сбиты в районе Подольска.

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В ночь на 5 мая на работу аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и добавил, что гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, дроны были сбиты в районе Подольска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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