Геронтолог назвала действенные способы продлить жизнь

Для сохранения здоровья важно следить за ключевыми показателями: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Также продлению жизни помогают хороший сон и так называемый «полезный стресс», рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Первое — это профилактика хронических возрастно-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, деменция, заболевания суставов», — передала слова врача РИА Новости. Врач добавил, что регулярные медицинские обследования также играют важную роль в поддержании здоровья.
Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на качество жизни, поэтому важно сохранять позитивный настрой. Баланс между работой и отдыхом, а также умение справляться со стрессом укрепляют психическое здоровье, добавила Ткачева.
«Если мы хотим сохранить здоровье, то нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом», — сказала врач. Каждый человек сам ответственен за свое эмоциональное благополучие, несмотря на внешние трудности.
Она также сообщила, что хороший сон продолжительностью шесть-восемь часов в сутки способствует долголетию и улучшает общее самочувствие. Когнитивная активность, такая как обучение новому, поддерживает мозг в тонусе и замедляет старение. Умеренный стресс, например влюбленность, и физическая активность также вносят вклад в здоровое долголетие.
К похожим выводам ранее приходили американские ученые. Среди прочего они советовали заниматься спортом и придерживаться средиземноморской диеты. В нее входят овощи, фрукты, морепродукты и цельнозерновые, передает 360.ru.
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