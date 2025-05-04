04 мая 2025

Путин показал свою квартиру в Кремле: где еще живет и работает президент России

Путин показал свою квартиру в Кремле с портретом Александра III и роялем
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо квартиры у Путина в Кремле также есть собственный тренажерный зал, библиотека и «церквушка»
Помимо квартиры у Путина в Кремле также есть собственный тренажерный зал, библиотека и «церквушка» Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

Президент России Владимир Путин показал интерьер своей квартиры в Кремле журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В опубликованном отрывке показана комната, оформленная в светло-золотых тонах, с лепниной, портретом императора Александра III и белым роялем.

Помимо квартиры, у главы государства также есть свой тренажерный зал, где он занимается каждый день. Подробнее о том, как выглядят президентские резиденции в Кремле и других местах — в материале URA.RU.

Как выглядит квартира Путина в Кремле 

Как признался глава государства в интервью журналисту, последние три года он ночует именно в кремлевской резиденции из-за своего плотного графика. Рядом с его квартирой неподалеку также находится его рабочий кабинет. В гостиной у президента расположены камин и лимонные диваны. Там он когда-то принимал у себя в гостях лидера КНР Си Цзиньпина и экс-президента США Билла Клинтона. С первым он в неформальной обстановке попивал чай прямо у себя в гостиной.

Помимо этого, у Путина в квартире есть собственная библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Соответствующие кадры с экскурсии были Зарубин выложил в Telegram.

Как выглядит кухня, где обедает президент 

После осмотра квартиры президент пригласил журналиста на кухню, оформленную в светлых тонах, и предложил ему молоко. Владимир Путин, доставая продукты из холодильника, поинтересовался, чем можно угостить гостя. В интерьере кухни выделялись черно-белый пол и зеркальные фасады шкафов. Позже глава государства вместе с журналистом пообедал в кремлевском зале, где на стене висит икона Иисуса Христа. На столе находились соусы, бананы, молочные продукты и другие блюда.

В ходе беседы Путин также предложил Зарубину попробовать клюквенное варенье. Он принес чашку с ягодами и отметил, что добавил в него немного меда.

Где Путин тренируется каждое утро

Далее глава государства показал Зарубину свой тренажерный зал, в котором он тренируется каждое утро по полтора часа. Помимо этого он также уделяет время плаванию и катанию на льду. Фрагмент из фильма был опубликован на телеканале «Россия 1».

В ходе экскурсии журналист поинтересовался, откуда у Путина возникла царапина на лице. На что президент ответил, что поцарапался во время занятий в спортзале, ударив случайно себя по лбу.

Как президент видится с внуками в Кремле 

В интервью Путин отметил, что внуки иногда могут неожиданно позвонить и попроситься в гости, но, понимая его плотный рабочий график, обычно предупреждают заранее о своем визите. Отвечая на вопрос Зарубина, строг ли он с ними, президент ответил, что нет. 

Депутаты похвалили Путина за открытость

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа похвалил российского лидера за открытость в сюжете о его квартире. По его словам, такое поведение говорит, что главе государства нечего скрывать. Он также подчеркнул, что Путин является признанным политиком мирового уровня, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который не может быть таким же открытым из-за проблем как внутри страны, так и в мире, а также из-за своей зависимости от западных союзников — США и Великобритании, передает NEWS.ru.

Другие резиденции российского президента 

«Бочаров ручей» в Сочи

Летняя резиденция президента России «Бочаров ручей» расположена в Сочи. Она получила свое название от протекающей рядом реки. Строительство здания началось в 1953 году по инициативе наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова и завершилось в 1955 году. С 1960 года здесь отдыхали высшие руководители СССР, а после распада Союза резиденция стала официальной дачей президента России.

Главное здание выполнено в стиле сталинского классицизма, в нем расположены гостиная, кабинет, спальня и апартаменты для гостей. В резиденции также есть залы для переговоров, дача для главы администрации и коттедж для премьера. Она оборудована вертолетной площадкой, бассейнами и тренажерным залом. Территория охраняется, окружена двумя заборами, в саду растут фейхоа, алыча и персики. Первый президент России Борис Ельцин построил теннисный корт, а Путин создал там собственный пресс-центр.

«Горки-9» неподалеку от Москвы

Государственная резиденция «Горки-9» расположена в 15 километрах от Москвы. Согласно указу Путина, резиденция осталась за Борисом Ельциным, но первый президент РФ позже переехал в «Барвиху», и «Горки-9» не использовались. После вступления в должность президента Дмитрия Медведева «Горки-9» стали его официальной резиденцией. Она является самой большой из резиденций главы государства и включает в себя жилые и рабочие зоны, а также вертолетную площадку.

«Долгие бороды» в Новгородской области 

Резиденция «Долгие бороды» находится в 20 километрах от Валдая в Новгородской области. Раньше она предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Название деревни связано с историей времен Петра I, когда мужчины с бородами прятались от налоговых сборщиков.

Резиденция представляет собой небольшой двухэтажный коттедж на полуострове площадью 52 гектара, окруженный озерами и рядом с Валдайским заповедником. Замок был построен в 1874 году и после революции стал санаторием, где отдыхали известные люди.

Кроме того, рабочие кабинеты президента располагаются в Санкт-Петербурге. Они находятся в Константиновском дворце и в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

На телеканале «Россия 1» вышел новый документальный фильм о Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации в качестве президента. Авторы фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» — Саида Медведева и Павел Зарубин. В фильме глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в его кремлевской резиденции.

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Президент России Владимир Путин показал интерьер своей квартиры в Кремле журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В опубликованном отрывке показана комната, оформленная в светло-золотых тонах, с лепниной, портретом императора Александра III и белым роялем. Помимо квартиры, у главы государства также есть свой тренажерный зал, где он занимается каждый день. Подробнее о том, как выглядят президентские резиденции в Кремле и других местах — в материале URA.RU. Как выглядит квартира Путина в Кремле  Как признался глава государства в интервью журналисту, последние три года он ночует именно в кремлевской резиденции из-за своего плотного графика. Рядом с его квартирой неподалеку также находится его рабочий кабинет. В гостиной у президента расположены камин и лимонные диваны. Там он когда-то принимал у себя в гостях лидера КНР Си Цзиньпина и экс-президента США Билла Клинтона. С первым он в неформальной обстановке попивал чай прямо у себя в гостиной. Помимо этого, у Путина в квартире есть собственная библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Соответствующие кадры с экскурсии были Зарубин выложил в Telegram. Как выглядит кухня, где обедает президент  После осмотра квартиры президент пригласил журналиста на кухню, оформленную в светлых тонах, и предложил ему молоко. Владимир Путин, доставая продукты из холодильника, поинтересовался, чем можно угостить гостя. В интерьере кухни выделялись черно-белый пол и зеркальные фасады шкафов. Позже глава государства вместе с журналистом пообедал в кремлевском зале, где на стене висит икона Иисуса Христа. На столе находились соусы, бананы, молочные продукты и другие блюда. В ходе беседы Путин также предложил Зарубину попробовать клюквенное варенье. Он принес чашку с ягодами и отметил, что добавил в него немного меда. Где Путин тренируется каждое утро Далее глава государства показал Зарубину свой тренажерный зал, в котором он тренируется каждое утро по полтора часа. Помимо этого он также уделяет время плаванию и катанию на льду. Фрагмент из фильма был опубликован на телеканале «Россия 1». В ходе экскурсии журналист поинтересовался, откуда у Путина возникла царапина на лице. На что президент ответил, что поцарапался во время занятий в спортзале, ударив случайно себя по лбу. Как президент видится с внуками в Кремле  В интервью Путин отметил, что внуки иногда могут неожиданно позвонить и попроситься в гости, но, понимая его плотный рабочий график, обычно предупреждают заранее о своем визите. Отвечая на вопрос Зарубина, строг ли он с ними, президент ответил, что нет.  Депутаты похвалили Путина за открытость Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа похвалил российского лидера за открытость в сюжете о его квартире. По его словам, такое поведение говорит, что главе государства нечего скрывать. Он также подчеркнул, что Путин является признанным политиком мирового уровня, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который не может быть таким же открытым из-за проблем как внутри страны, так и в мире, а также из-за своей зависимости от западных союзников — США и Великобритании, передает NEWS.ru. Другие резиденции российского президента  «Бочаров ручей» в Сочи Летняя резиденция президента России «Бочаров ручей» расположена в Сочи. Она получила свое название от протекающей рядом реки. Строительство здания началось в 1953 году по инициативе наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова и завершилось в 1955 году. С 1960 года здесь отдыхали высшие руководители СССР, а после распада Союза резиденция стала официальной дачей президента России. Главное здание выполнено в стиле сталинского классицизма, в нем расположены гостиная, кабинет, спальня и апартаменты для гостей. В резиденции также есть залы для переговоров, дача для главы администрации и коттедж для премьера. Она оборудована вертолетной площадкой, бассейнами и тренажерным залом. Территория охраняется, окружена двумя заборами, в саду растут фейхоа, алыча и персики. Первый президент России Борис Ельцин построил теннисный корт, а Путин создал там собственный пресс-центр. «Горки-9» неподалеку от Москвы Государственная резиденция «Горки-9» расположена в 15 километрах от Москвы. Согласно указу Путина, резиденция осталась за Борисом Ельциным, но первый президент РФ позже переехал в «Барвиху», и «Горки-9» не использовались. После вступления в должность президента Дмитрия Медведева «Горки-9» стали его официальной резиденцией. Она является самой большой из резиденций главы государства и включает в себя жилые и рабочие зоны, а также вертолетную площадку. «Долгие бороды» в Новгородской области  Резиденция «Долгие бороды» находится в 20 километрах от Валдая в Новгородской области. Раньше она предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Название деревни связано с историей времен Петра I, когда мужчины с бородами прятались от налоговых сборщиков. Резиденция представляет собой небольшой двухэтажный коттедж на полуострове площадью 52 гектара, окруженный озерами и рядом с Валдайским заповедником. Замок был построен в 1874 году и после революции стал санаторием, где отдыхали известные люди. Кроме того, рабочие кабинеты президента располагаются в Санкт-Петербурге. Они находятся в Константиновском дворце и в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. На телеканале «Россия 1» вышел новый документальный фильм о Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации в качестве президента. Авторы фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» — Саида Медведева и Павел Зарубин. В фильме глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в его кремлевской резиденции.
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