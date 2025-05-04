ВСУ ударили по Белгородской области 120 снарядами, есть пострадавшие: карта СВО за 4 мая

Губернатор Белгородской области: ВСУ ударили по региону 120 снарядами
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ВСУ нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, заявил Гладков
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении трех членов одной семьи в селе Архангельское Шебекинского округа. Инцидент произошел после попадания боеприпаса во двор частного жилого дома. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
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Белгородская область

ВСУ ударили по Белгородской области 120 снарядами

Гладков сообщил о том, что ВСУ ВСУ выпустили по региону 120 снарядов. В результате произошедшего есть пострадавшие.

В Краснояружском районе были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Красная Яруга, Прилесье, а также сел Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка. Всего зафиксировано 15 обстрелов, в ходе которых произведен запуск 92 боеприпасов. В Белгородском районе также произошли атаки на ряд поселков и сел, в результате которых повреждены жилые дома. В селе Толоконное загорелись купола местного храма.

В селе Стригуны Борисовского района в результате атаки пострадала женщина. На территории Валуйского округа было зафиксировано 17 ударов БПЛА, в ходе которых повреждены несколько жилых домов. В Шебекинском округе в результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, один из пострадавших — подросток, который был госпитализирован.

Попал боеприпас

Гладков сообщил, что в селе Архангельское Шебекинского городского округа во двор частного домовладения попал боеприпас, в результате чего были травмированы трое членов одной семьи. Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам Гладкова, после оказания необходимой медицинской помощи пожилая женщина будет направлена в городскую больницу №2 в Белгороде, а ее 16-летний внук — в областную детскую клиническую больницу. Мужчина, являющийся отцом подростка, от госпитализации отказался.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с территории Украины обстреляли промышленное предприятие в поселке Суземка. В результате обстрела на территории завода возник пожар, а часть сооружений получила повреждения. По данным главы региона, пострадали как административные, так и производственные здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Часов яр

Российские военные усилили свое присутствие в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР), перебросив туда дополнительные подразделения и технику. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подобные меры позволят российским войскам активизировать наступательные действия в городской черте, а также обеспечат им стратегическое преимущество над противником. Марочко подчеркнул, что увеличение численности российской группировки в данном районе представляет собой крайне неблагоприятное развитие событий для украинских вооруженных сил.

Курское направление

Морпех в боях за Горналь уничтожил девять военных ВСУ

В ходе боевых действий за населенный пункт Горналь в Курской области военнослужащий 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, входящей в состав группировки войск «Север», с помощью стрелкового оружия уничтожил девять военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 

В процессе освобождения населенного пункта Горналь российские военные овладели высотой, имеющей стратегическое значение. Также ВС РФ изъяли трофейное вооружение и документы, принадлежавшие подразделениям ВСУ.

Оборонительные сооружения вблизи освобожденного Горналя

Минобороны сообщило, что ВСУ разместили оборонительные укрепления вблизи населенного пункта Горналь. Они соорудили систему траншей, блиндажей и противотанковых заграждений.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении трех членов одной семьи в селе Архангельское Шебекинского округа. Инцидент произошел после попадания боеприпаса во двор частного жилого дома. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Белгородская область ВСУ ударили по Белгородской области 120 снарядами Гладков сообщил о том, что ВСУ ВСУ выпустили по региону 120 снарядов. В результате произошедшего есть пострадавшие. В Краснояружском районе были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Красная Яруга, Прилесье, а также сел Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка. Всего зафиксировано 15 обстрелов, в ходе которых произведен запуск 92 боеприпасов. В Белгородском районе также произошли атаки на ряд поселков и сел, в результате которых повреждены жилые дома. В селе Толоконное загорелись купола местного храма. В селе Стригуны Борисовского района в результате атаки пострадала женщина. На территории Валуйского округа было зафиксировано 17 ударов БПЛА, в ходе которых повреждены несколько жилых домов. В Шебекинском округе в результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, один из пострадавших — подросток, который был госпитализирован. Попал боеприпас Гладков сообщил, что в селе Архангельское Шебекинского городского округа во двор частного домовладения попал боеприпас, в результате чего были травмированы трое членов одной семьи. Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам Гладкова, после оказания необходимой медицинской помощи пожилая женщина будет направлена в городскую больницу №2 в Белгороде, а ее 16-летний внук — в областную детскую клиническую больницу. Мужчина, являющийся отцом подростка, от госпитализации отказался. Брянская область Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с территории Украины обстреляли промышленное предприятие в поселке Суземка. В результате обстрела на территории завода возник пожар, а часть сооружений получила повреждения. По данным главы региона, пострадали как административные, так и производственные здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет. Часов яр Российские военные усилили свое присутствие в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР), перебросив туда дополнительные подразделения и технику. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подобные меры позволят российским войскам активизировать наступательные действия в городской черте, а также обеспечат им стратегическое преимущество над противником. Марочко подчеркнул, что увеличение численности российской группировки в данном районе представляет собой крайне неблагоприятное развитие событий для украинских вооруженных сил. Курское направление Морпех в боях за Горналь уничтожил девять военных ВСУ В ходе боевых действий за населенный пункт Горналь в Курской области военнослужащий 382-го отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, входящей в состав группировки войск «Север», с помощью стрелкового оружия уничтожил девять военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.  В процессе освобождения населенного пункта Горналь российские военные овладели высотой, имеющей стратегическое значение. Также ВС РФ изъяли трофейное вооружение и документы, принадлежавшие подразделениям ВСУ. Оборонительные сооружения вблизи освобожденного Горналя Минобороны сообщило, что ВСУ разместили оборонительные укрепления вблизи населенного пункта Горналь. Они соорудили систему траншей, блиндажей и противотанковых заграждений.
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