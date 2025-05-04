В центре Вашингтона впервые с 2019 года прошло шествие «Бессмертного полка». Участники прошли с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны и красными знаменами от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны по центральному бульвару американской столицы. Как прошло шествие — в материале URA.RU.
Кто принял участие в шествии «Бессмертного полка»
По словам организаторов акции, в шествии приняли участие около 200 человек. Среди них были многочисленные соотечественники, выходцы из стран СНГ, а также американцы, чьи предки принимали участие во Второй мировой войне на стороне США. Сотрудники российского посольства, принявшие участие в шествии «Бессмертного полка», а также дети, прибывшие из штатов Нью-Йорк, Флорида, Вирджиния и Мэриленд, возложили цветы к барельефу с надписью «Мурманск» на мемориале Второй мировой войны.
Во время шествия участники хором исполняли военные песни, такие как «Катюша», «Смуглянка» и «Синий платочек» под аккомпанемент духового оркестра. За безопасностью следили полицейские патрули, которые пресекли попытки вклиниться в колонну со стороны немногочисленных протестующих с украинской символикой. Для проведения мероприятия были перекрыты несколько улиц в центре города.
Почему был большой перерыв в проведении шествия
Шествие «Бессмертного полка» прошло в столице США уже в шестой раз. Впервые эта акция была организована в Вашингтоне в 2015 году и с тех пор проводилась ежегодно вплоть до 2019 года; тогда участие в марше принимали несколько тысяч человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 мероприятие было переведено в онлайн-формат, а впоследствии его организация оказалась невозможной из-за осложнения международной обстановки.
Как отметила одна из организаторов акции Анна Кирьякова, власти города пошли навстречу организаторам. «Мы признательны им за то, что они выдали разрешение на проведение акции, а полиция содействовала перекрытию улиц», — добавила она.
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