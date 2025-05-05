Россия предупредила Токио о долгосрочных последствиях участия в авантюрах Киева

Посол Ноздрев: участие Японии «в авантюрах Киева» не останется без последствий
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9 апреля было объявлено о присоединении Токио к работе с НАТО
9 апреля было объявлено о присоединении Токио к работе с НАТО Фото:

Россия предупреждает Японию о последствиях поддержки Украины. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.

«Публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — передают слова посла РИА Новости. Он также отметил, что власти Токио помогают Киеву оружием, обучением солдат и разведданными. Такие действия ухудшают отношения между нашими странами, уверен Ноздрев.

Ранее Россия направила Японии протест против планов учений с применением противокорабельных комплексов у российских границ. В МИД РФ подчеркнули недопустимость подобных действий вблизи территории страны.

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Россия предупреждает Японию о последствиях поддержки Украины. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. «Публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — передают слова посла РИА Новости. Он также отметил, что власти Токио помогают Киеву оружием, обучением солдат и разведданными. Такие действия ухудшают отношения между нашими странами, уверен Ноздрев. Ранее Россия направила Японии протест против планов учений с применением противокорабельных комплексов у российских границ. В МИД РФ подчеркнули недопустимость подобных действий вблизи территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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