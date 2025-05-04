04 мая 2025

Shot: в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа воздушной гавани ограничена
Работа воздушной гавани ограничена Фото:

В аэропорту Внуково города Москвы 5 мая ввели план «Ковер», чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«План „Ковер“ введен в аэропорту Внуково — сейчас там не принимают и не отправляют самолеты. Предварительно, из-за опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении канала.

URA.RU направило запрос информации в аэропорт Внуково по теме публикации. Ответ ожидается.

По данным Shot жители подмосковного Подольска слышали звук пролета БПЛА и громкий взрыв около двух часов ночи. Затем они еще услышали несколько хлопков.

Росавиация 4 мая также сообщала, что в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Часть вылетов перенесли на другое время.

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В аэропорту Внуково города Москвы 5 мая ввели план «Ковер», чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «План „Ковер“ введен в аэропорту Внуково — сейчас там не принимают и не отправляют самолеты. Предварительно, из-за опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении канала. URA.RU направило запрос информации в аэропорт Внуково по теме публикации. Ответ ожидается. По данным Shot жители подмосковного Подольска слышали звук пролета БПЛА и громкий взрыв около двух часов ночи. Затем они еще услышали несколько хлопков. Росавиация 4 мая также сообщала, что в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Часть вылетов перенесли на другое время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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