Shot: в московском аэропорту Внуково ввели план «Ковер»

В аэропорту Внуково города Москвы 5 мая ввели план «Ковер», чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«План „Ковер“ введен в аэропорту Внуково — сейчас там не принимают и не отправляют самолеты. Предварительно, из-за опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении канала.
URA.RU направило запрос информации в аэропорт Внуково по теме публикации. Ответ ожидается.
По данным Shot жители подмосковного Подольска слышали звук пролета БПЛА и громкий взрыв около двух часов ночи. Затем они еще услышали несколько хлопков.
Росавиация 4 мая также сообщала, что в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Часть вылетов перенесли на другое время.
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