04 мая 2025

URA.RU удалось поговорить с несчастными жителями взорвавшегося в Москве дома

Жильцы взорвавшегося из-за газа дома в Москве ждут, когда их запустят домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы пока не разрешают жильцам вернуться в свои квартиры
Экстренные службы пока не разрешают жильцам вернуться в свои квартиры Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Некоторые жильцы взорвавшегося в Москве дома не торопятся идти в пункт временного размещения (ПВР), а стоят на улице и ждут новостей, боясь за свои вещи и домашних животных. Корреспондент URA.RU поговорил с одной из проживающих в доме и узнал подробности.

«Мы стоим, не знаем, что дальше. В квартире остались коты», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома Алла Петрова.

Женщина объяснила, что переживает за судьбу домашних питомцев. На просьбу подняться в жилье, полицейский ответил ей отказом. Жительница отметила, что пока не хочет ехать в ПВР и будет стоять на улице до последнего, поскольку не хочет оставлять без присмотра квартиру.

Как URA.RU писало ранее, сотрудники МЧС эвакуировали жителей обгоревшего из-за взрыва дома на улицу. Для них развернули пункты временного размещения. По предварительной информации, число пострадавших в ЧП составило до 13 человек.

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Некоторые жильцы взорвавшегося в Москве дома не торопятся идти в пункт временного размещения (ПВР), а стоят на улице и ждут новостей, боясь за свои вещи и домашних животных. Корреспондент URA.RU поговорил с одной из проживающих в доме и узнал подробности. «Мы стоим, не знаем, что дальше. В квартире остались коты», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома Алла Петрова. Женщина объяснила, что переживает за судьбу домашних питомцев. На просьбу подняться в жилье, полицейский ответил ей отказом. Жительница отметила, что пока не хочет ехать в ПВР и будет стоять на улице до последнего, поскольку не хочет оставлять без присмотра квартиру. Как URA.RU писало ранее, сотрудники МЧС эвакуировали жителей обгоревшего из-за взрыва дома на улицу. Для них развернули пункты временного размещения. По предварительной информации, число пострадавших в ЧП составило до 13 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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