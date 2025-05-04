04 мая 2025

Очевидцы рассказали URA.RU о погибших в пожаре в многоэтажке

URA.RU: очевидцы сообщили о погибших в пожаре в московском доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибших в результате пожара было видно со двора
Погибших в результате пожара было видно со двора Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Живущие напротив загоревшегося после взрыва дома москвичи сообщили о возгорании и двух погибших, которых видно в окнах на верхних этажах. Об этом они рассказали URA.RU и подчеркнули, что перед пожаром был слышен сильный хлопок. Информацию о двух погибших ранее подтвердило МЧС.

«Вижу из дома напротив пожар. Два трупа торчат из окон. Тушат около часа и продолжают. Был сильный хлопок. Очень страшно», — рассказал очевидец URA.RU.

Взрыв произошел в московском доме вечером 4 мая. По информации МЧС, погибло как минимум два человека, еще больше десяти пострадали. Последние новости о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Живущие напротив загоревшегося после взрыва дома москвичи сообщили о возгорании и двух погибших, которых видно в окнах на верхних этажах. Об этом они рассказали URA.RU и подчеркнули, что перед пожаром был слышен сильный хлопок. Информацию о двух погибших ранее подтвердило МЧС. «Вижу из дома напротив пожар. Два трупа торчат из окон. Тушат около часа и продолжают. Был сильный хлопок. Очень страшно», — рассказал очевидец URA.RU. Взрыв произошел в московском доме вечером 4 мая. По информации МЧС, погибло как минимум два человека, еще больше десяти пострадали. Последние новости о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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