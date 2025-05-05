Тела погибших на пожаре в московской девятиэтажке достали из окон

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Спасателям удалось извлечь тела погибших в ночном взрыве в Москве
Спасателям удалось извлечь тела погибших в ночном взрыве в Москве Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

С окон жилого дома на юго-западе Москвы, где прошел взрыв и пожар, убрали тела погибших. К ним удалось подобраться после полной ликвидации возгорания.

«Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон», — сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в результате пожала в многоквартирном доме.

Горевшую многоэтажку вновь подключили к электроснабжению. Рядом с местом ЧП работает полевая кухня, пострадавшим предложили места в пунктах временного размещения.

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С окон жилого дома на юго-западе Москвы, где прошел взрыв и пожар, убрали тела погибших. К ним удалось подобраться после полной ликвидации возгорания. «Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон», — сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в результате пожала в многоквартирном доме. Горевшую многоэтажку вновь подключили к электроснабжению. Рядом с местом ЧП работает полевая кухня, пострадавшим предложили места в пунктах временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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