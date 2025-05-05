Тела погибших на пожаре в московской девятиэтажке достали из окон

С окон жилого дома на юго-западе Москвы, где прошел взрыв и пожар, убрали тела погибших. К ним удалось подобраться после полной ликвидации возгорания.
«Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон», — сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в результате пожала в многоквартирном доме.
Горевшую многоэтажку вновь подключили к электроснабжению. Рядом с местом ЧП работает полевая кухня, пострадавшим предложили места в пунктах временного размещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.