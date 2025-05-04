04 мая 2025

«Этого лучше вживую не видеть»: знавшая хозяйку взорвавшейся квартиры в Москве не сдержала слез

Знакомая погибшей во взрыве в Москве не сдержала слез
© Служба новостей «URA.RU»
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Число пострадавших во время взрыва в многоэтажке в Москве составило не менее 13 человек
Число пострадавших во время взрыва в многоэтажке в Москве составило не менее 13 человек Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Знакомая погибшей во время взрыва в Москве женщины не смогла сдержать слез, рассказывая о ее гибели. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом URA.RU.

«Нет, я не видела [тело пострадавшей], я только видела на видео, которое мне скинули в telegram. Так я не видела, и слава богу, лучше этого вживую не видеть», — прокомментировала корреспонденту URA.RU знакомая погибшей Ирина.

Девушка уточнила, что пострадавшая жила вместе с детьми. Собеседница издания знала женщину с детства. Один из жильцов дома рассказал агентству, что после взрыва дом сильно пострадал.

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Знакомая погибшей во время взрыва в Москве женщины не смогла сдержать слез, рассказывая о ее гибели. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом URA.RU. «Нет, я не видела [тело пострадавшей], я только видела на видео, которое мне скинули в telegram. Так я не видела, и слава богу, лучше этого вживую не видеть», — прокомментировала корреспонденту URA.RU знакомая погибшей Ирина. Девушка уточнила, что пострадавшая жила вместе с детьми. Собеседница издания знала женщину с детства. Один из жильцов дома рассказал агентству, что после взрыва дом сильно пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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