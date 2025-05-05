Трамп поделился хорошими новостями о России и Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении конструктивных переговоров по вопросам, касающимся России и Украины, на прошедших выходных. Об этом глава государства заявил журналистам президентского пула Белого дома.
«Мы провели несколько хороших разговоров по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — отметил Трамп. При этом американский президент добавил, что несмотря на продуктивность встреч, остается определенная напряженность в отношениях между сторонами. «Между сторонами сохраняется много ненависти», — уточнил он. Трамп не стал раскрывать подробности проведенных обсуждений и не уточнил, с кем именно состоялись переговоры.
Ранее Трамп выступил с мнением, что переговорный процесс по разрешению конфликта между Россией и Украиной может завершиться без достижения договоренности. По его словам, определенный прогресс в переговорах наблюдается, однако он остается неоднородным. При этом Трамп не уточнил, какая из сторон проявляет большую готовность к взаимопониманию.
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