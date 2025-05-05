Трамп поделился хорошими новостями о России и Украине

Трамп: США провели несколько «хороших разговоров» по России и Украине
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Трамп заявил, что на выходных побеседовал о России и Украине
Трамп заявил, что на выходных побеседовал о России и Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении конструктивных переговоров по вопросам, касающимся России и Украины, на прошедших выходных. Об этом глава государства заявил журналистам президентского пула Белого дома.

«Мы провели несколько хороших разговоров по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — отметил Трамп. При этом американский президент добавил, что несмотря на продуктивность встреч, остается определенная напряженность в отношениях между сторонами. «Между сторонами сохраняется много ненависти», — уточнил он. Трамп не стал раскрывать подробности проведенных обсуждений и не уточнил, с кем именно состоялись переговоры.

Ранее Трамп выступил с мнением, что переговорный процесс по разрешению конфликта между Россией и Украиной может завершиться без достижения договоренности. По его словам, определенный прогресс в переговорах наблюдается, однако он остается неоднородным. При этом Трамп не уточнил, какая из сторон проявляет большую готовность к взаимопониманию.

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Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении конструктивных переговоров по вопросам, касающимся России и Украины, на прошедших выходных. Об этом глава государства заявил журналистам президентского пула Белого дома. «Мы провели несколько хороших разговоров по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — отметил Трамп. При этом американский президент добавил, что несмотря на продуктивность встреч, остается определенная напряженность в отношениях между сторонами. «Между сторонами сохраняется много ненависти», — уточнил он. Трамп не стал раскрывать подробности проведенных обсуждений и не уточнил, с кем именно состоялись переговоры. Ранее Трамп выступил с мнением, что переговорный процесс по разрешению конфликта между Россией и Украиной может завершиться без достижения договоренности. По его словам, определенный прогресс в переговорах наблюдается, однако он остается неоднородным. При этом Трамп не уточнил, какая из сторон проявляет большую готовность к взаимопониманию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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