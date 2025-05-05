В Токио началась акция «Бессмертный полк» у посольства России. Шествие, приуроченное к этому событию, запланировано на полдень.
«Акция „Бессмертный полк“ началась на территории посольства России в японской столице», — сообщает ТАСС. Там добавили, что мероприятие началось с торжественной части и концерта, где звучали песни военных лет. Шествие пройдет в полдень по местному времени, а на территории посольства будет работать полевая кухня.
Координатор акции в Японии Елена Корэйда отметила высокий интерес и активную подготовку соотечественников, приехавших из разных регионов страны. Также в мероприятии участвуют японские граждане, пришедшие с российскими и советскими флагами.
«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди выходят на улицы, неся портреты своих близких и родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году и с тех пор стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.
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