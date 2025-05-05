В Токио началась акция «Бессмертный полк»

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На акцию приехали россияне со всех уголков Японии (архивное фото)
На акцию приехали россияне со всех уголков Японии (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Токио началась акция «Бессмертный полк» у посольства России. Шествие, приуроченное к этому событию, запланировано на полдень.

«Акция „Бессмертный полк“ началась на территории посольства России в японской столице», — сообщает ТАСС. Там добавили, что мероприятие началось с торжественной части и концерта, где звучали песни военных лет. Шествие пройдет в полдень по местному времени, а на территории посольства будет работать полевая кухня.

Координатор акции в Японии Елена Корэйда отметила высокий интерес и активную подготовку соотечественников, приехавших из разных регионов страны. Также в мероприятии участвуют японские граждане, пришедшие с российскими и советскими флагами.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди выходят на улицы, неся портреты своих близких и родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году и с тех пор стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.

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В Токио началась акция «Бессмертный полк» у посольства России. Шествие, приуроченное к этому событию, запланировано на полдень. «Акция „Бессмертный полк“ началась на территории посольства России в японской столице», — сообщает ТАСС. Там добавили, что мероприятие началось с торжественной части и концерта, где звучали песни военных лет. Шествие пройдет в полдень по местному времени, а на территории посольства будет работать полевая кухня. Координатор акции в Японии Елена Корэйда отметила высокий интерес и активную подготовку соотечественников, приехавших из разных регионов страны. Также в мероприятии участвуют японские граждане, пришедшие с российскими и советскими флагами. «Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди выходят на улицы, неся портреты своих близких и родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году и с тех пор стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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