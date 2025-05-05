Московский суд разрешил IKEA выплатить долг в рассрочку

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Дочке IKEA разрешили выплатить задолженность по иску в рассрочку на пару лет
Дочке IKEA разрешили выплатить задолженность по иску в рассрочку на пару лет Фото:

Арбитражный суд Московской области предоставил бывшей структуре шведского мебельного ритейлера IKEA — ООО «Торг» — рассрочку на 32 месяца для выплаты задолженности в размере около 9,3 миллиарда рублей в доход государства. Об этом говорится в материалах дела.

«Предоставить ООО „Торг“ рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек», — заявлено в материалах дела, имеющихся у РИА «Новости». Таким образом, организация должна полностью рассчитаться по долгам к 2028 году.

Условием получения рассрочки является заключение договора залога имущества, который ООО «Торг» обязано оформить не позднее 30 календарных дней после предоставления рассрочки. При этом в материалах суда не уточняется, о каком конкретно имуществе идет речь. Решение суда связано с иском Федеральной налоговой службы РФ к бывшей дочерней компании IKEA, прекратившей работу в России после начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. Однако возвращение компании на рынок России может оказаться весьма затруднительным. О том, как IKEA уходила из России, что известно о ее возвращении и кто заменил этого мебельного продавца — в материале URA.RU.

Еще в апреле 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы, признав перевод свыше 12,9 миллиарда рублей компанией «Торг» на счета ирландской Fami Limited, также аффилированной с IKEA, недействительной сделкой. Суд постановил взыскать указанную сумму с «Торга» в доход государства. Впоследствии, в декабре того же года, в ходе рассмотрения дела, ФНС отозвала требования по иску на сумму примерно 3,7 миллиарда рублей, тогда как «Торг» признал обоснованность оставшейся части требований в размере около 9,3 миллиарда рублей.

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Арбитражный суд Московской области предоставил бывшей структуре шведского мебельного ритейлера IKEA — ООО «Торг» — рассрочку на 32 месяца для выплаты задолженности в размере около 9,3 миллиарда рублей в доход государства. Об этом говорится в материалах дела. «Предоставить ООО „Торг“ рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек», — заявлено в материалах дела, имеющихся у РИА «Новости». Таким образом, организация должна полностью рассчитаться по долгам к 2028 году. Условием получения рассрочки является заключение договора залога имущества, который ООО «Торг» обязано оформить не позднее 30 календарных дней после предоставления рассрочки. При этом в материалах суда не уточняется, о каком конкретно имуществе идет речь. Решение суда связано с иском Федеральной налоговой службы РФ к бывшей дочерней компании IKEA, прекратившей работу в России после начала специальной военной операции. Ранее стало известно, что IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. Однако возвращение компании на рынок России может оказаться весьма затруднительным. О том, как IKEA уходила из России, что известно о ее возвращении и кто заменил этого мебельного продавца — в материале URA.RU. Еще в апреле 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы, признав перевод свыше 12,9 миллиарда рублей компанией «Торг» на счета ирландской Fami Limited, также аффилированной с IKEA, недействительной сделкой. Суд постановил взыскать указанную сумму с «Торга» в доход государства. Впоследствии, в декабре того же года, в ходе рассмотрения дела, ФНС отозвала требования по иску на сумму примерно 3,7 миллиарда рублей, тогда как «Торг» признал обоснованность оставшейся части требований в размере около 9,3 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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