Российские компании начнут стимулировать работников копить себе на пенсию

Депутат Аксаков: в России планируют запустить налоговые льготы для работодателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая мера поможет привлечь длинные деньги в экономику
Новая мера поможет привлечь длинные деньги в экономику Фото:

В России планируют ввести налоговые льготы для бизнеса, который поддерживает пенсионные накопления сотрудников. Льготы могут заработать с 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников», — передают «Известия» слова Аксакова. Он добавил, что эта инициатива направлена на развитие программ долгосрочных сбережений (ПДС), в которые уже вложились четыре млн человек. 

Программы долгосрочных сбережений позволяют гражданам копить через негосударственные пенсионные фонды. Государство софинансирует взносы до 36 тыс. рублей ежегодно в первые 10 лет. Кроме того, участники ПДС могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей в год. Нововведение поможет компаниям учитывать взносы в ПДС своих сотрудников как расходы.

Почти половина компаний готовы участвовать в софинансировании ПДС для своих работников. Это поможет привлечь в экономику длинные деньги и решить проблему дефицита кадров. Власти считают, что такая мера будет выгодна и бизнесу, и населению.

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В России планируют ввести налоговые льготы для бизнеса, который поддерживает пенсионные накопления сотрудников. Льготы могут заработать с 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников», — передают «Известия» слова Аксакова. Он добавил, что эта инициатива направлена на развитие программ долгосрочных сбережений (ПДС), в которые уже вложились четыре млн человек.  Программы долгосрочных сбережений позволяют гражданам копить через негосударственные пенсионные фонды. Государство софинансирует взносы до 36 тыс. рублей ежегодно в первые 10 лет. Кроме того, участники ПДС могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей в год. Нововведение поможет компаниям учитывать взносы в ПДС своих сотрудников как расходы. Почти половина компаний готовы участвовать в софинансировании ПДС для своих работников. Это поможет привлечь в экономику длинные деньги и решить проблему дефицита кадров. Власти считают, что такая мера будет выгодна и бизнесу, и населению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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