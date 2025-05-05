Российские компании начнут стимулировать работников копить себе на пенсию

В России планируют ввести налоговые льготы для бизнеса, который поддерживает пенсионные накопления сотрудников. Льготы могут заработать с 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников», — передают «Известия» слова Аксакова. Он добавил, что эта инициатива направлена на развитие программ долгосрочных сбережений (ПДС), в которые уже вложились четыре млн человек.
Программы долгосрочных сбережений позволяют гражданам копить через негосударственные пенсионные фонды. Государство софинансирует взносы до 36 тыс. рублей ежегодно в первые 10 лет. Кроме того, участники ПДС могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей при вложении 400 тыс. рублей в год. Нововведение поможет компаниям учитывать взносы в ПДС своих сотрудников как расходы.
Почти половина компаний готовы участвовать в софинансировании ПДС для своих работников. Это поможет привлечь в экономику длинные деньги и решить проблему дефицита кадров. Власти считают, что такая мера будет выгодна и бизнесу, и населению.
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