04 мая 2025

Самую известную тюрьму в мире, где сидел Аль Капоне, снова запустят с одной целью

Трамп приказал восстановить «Алькатрас» и отправить туда опаснейших преступников
© Служба новостей «URA.RU»
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Алькатрас снова раскроет ворота для опаснейших преступников США
Алькатрас снова раскроет ворота для опаснейших преступников США Фото:

Самая известная тюрьма в мире «Алькатрас», расположенная на одноименном острове в паре километров от берегов США, снова заработает и впустит в себя самых опасных преступников. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп. В исправительной колонии отбывал наказание известный преступник Альфонсе Габриэль Капоне (Аль Капоне, «Лицо со шрамом»).

«Перестроить и открыть заново „Алькатрас“! Слишком долго Америку мучили порочные, жестокие и рецидивные преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть», — дал распоряжение Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Алькатрас» был построен в 1910-х годах и предназначался сначала для армии, а затем для заключённых, которые постоянно создавали проблемы в других федеральных тюрьмах. Тюремные коридоры были названы в честь главных улиц США, например Бродвей и Мичиган-авеню. Учреждение получило широкую узнаваемость после того, как в нее попал Аль Капоне.

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Самая известная тюрьма в мире «Алькатрас», расположенная на одноименном острове в паре километров от берегов США, снова заработает и впустит в себя самых опасных преступников. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп. В исправительной колонии отбывал наказание известный преступник Альфонсе Габриэль Капоне (Аль Капоне, «Лицо со шрамом»). «Перестроить и открыть заново „Алькатрас“! Слишком долго Америку мучили порочные, жестокие и рецидивные преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть», — дал распоряжение Трамп в своей соцсети Truth Social. «Алькатрас» был построен в 1910-х годах и предназначался сначала для армии, а затем для заключённых, которые постоянно создавали проблемы в других федеральных тюрьмах. Тюремные коридоры были названы в честь главных улиц США, например Бродвей и Мичиган-авеню. Учреждение получило широкую узнаваемость после того, как в нее попал Аль Капоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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