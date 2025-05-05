В курском приграничье создали карту трофейной техники

Российские военные создали карту, на которой отмечают координаты трофейной техники ВСУ для последующего вывоза. Об этом рассказали российские силовые структуры.
«На карте — сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих», — передает ТАСС слова силовых структур. Там добавили, что карта регулярно обновляется по мере перемещения захваченных образцов в ремонтные части.
На карте также фиксируются места нахождения погибших украинских военнослужащих. Их останки отправляют в российские морги.
Образцы вооружения, захваченные в ходе спецоперации, также были выставлены в Екатеринбурге. Выставку трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» посетили свыше 12 тысяч человек только за первый день.
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