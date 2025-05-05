В курском приграничье создали карту трофейной техники

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На карте - сотни единиц военной техники
На карте - сотни единиц военной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные создали карту, на которой отмечают координаты трофейной техники ВСУ для последующего вывоза. Об этом рассказали российские силовые структуры.

«На карте — сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих», — передает ТАСС слова силовых структур. Там добавили, что карта регулярно обновляется по мере перемещения захваченных образцов в ремонтные части.

На карте также фиксируются места нахождения погибших украинских военнослужащих. Их останки отправляют в российские морги.

Образцы вооружения, захваченные в ходе спецоперации, также были выставлены в Екатеринбурге. Выставку трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» посетили свыше 12 тысяч человек только за первый день.

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Российские военные создали карту, на которой отмечают координаты трофейной техники ВСУ для последующего вывоза. Об этом рассказали российские силовые структуры. «На карте — сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих», — передает ТАСС слова силовых структур. Там добавили, что карта регулярно обновляется по мере перемещения захваченных образцов в ремонтные части. На карте также фиксируются места нахождения погибших украинских военнослужащих. Их останки отправляют в российские морги. Образцы вооружения, захваченные в ходе спецоперации, также были выставлены в Екатеринбурге. Выставку трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» посетили свыше 12 тысяч человек только за первый день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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