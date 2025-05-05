Посол РФ: власти Японии продолжают враждебно относиться к России

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Дипломат Ноздрев призвал Японию прекратить враждебную линию против России
Дипломат Ноздрев призвал Японию прекратить враждебную линию против России Фото:

Япония продолжает враждебную политику в отношении России, усиливая санкции и поддерживая Киев. Об этом рассказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса», — передают ТАСС слова посла. Ноздрев добавил, что Россия готова к нормализации отношений, но требует от Японии прекратить враждебные действия. Москва также призывает Токио признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаризации.

Ноздрев также предупреждал Японию о ее дружеских отношениях с Украиной. Он заявлял, что это может повлечь за собой последствия, в виде ухудшения отношений с Россией.

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Япония продолжает враждебную политику в отношении России, усиливая санкции и поддерживая Киев. Об этом рассказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев. «Наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса», — передают ТАСС слова посла. Ноздрев добавил, что Россия готова к нормализации отношений, но требует от Японии прекратить враждебные действия. Москва также призывает Токио признать итоги Второй мировой войны и отказаться от милитаризации. Ноздрев также предупреждал Японию о ее дружеских отношениях с Украиной. Он заявлял, что это может повлечь за собой последствия, в виде ухудшения отношений с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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