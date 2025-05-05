В Забайкалье нашли обгоревшие тела троих спасателей, которых искали две недели

В Забайкалье найдены обгоревшие тела троих пожарных, пропавших без вести две недели назад. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.
«В 20 километрах от села Кыкер Тунгокоченского округа были обнаружены тела пропавших пожарных», — говорится в сообщении telegram-канала регионального СК. 23 апреля сотрудники пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров, покинули место дислокации и прекратили выходить на связь.
Следственные органы продолжают расследование, включая судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело, заключили в СК.
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