В Забайкалье нашли обгоревшие тела троих спасателей, которых искали две недели

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Следственные органы проводят экспертизы для выяснения причин смерти
Следственные органы проводят экспертизы для выяснения причин смерти Фото:

В Забайкалье найдены обгоревшие тела троих пожарных, пропавших без вести две недели назад. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.

«В 20 километрах от села Кыкер Тунгокоченского округа были обнаружены тела пропавших пожарных», — говорится в сообщении telegram-канала регионального СК. 23 апреля сотрудники пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров, покинули место дислокации и прекратили выходить на связь.

Следственные органы продолжают расследование, включая судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело, заключили в СК.

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В Забайкалье найдены обгоревшие тела троих пожарных, пропавших без вести две недели назад. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю. «В 20 километрах от села Кыкер Тунгокоченского округа были обнаружены тела пропавших пожарных», — говорится в сообщении telegram-канала регионального СК. 23 апреля сотрудники пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров, покинули место дислокации и прекратили выходить на связь. Следственные органы продолжают расследование, включая судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело, заключили в СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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