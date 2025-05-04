О мире с Украиной, ядерном оружии и молитвах: появились первые кадры из фильма про Путина

Документальная картина, посвященная 25-летию президентства Владимира Путина, выйдет на телеканале «Россия-1» 4 мая в 21:00 по московскому времени. Первые кадры опубликовал российский журналист Владимир Зарубин в своем telegram-канале. В опубликованных фрагментах глава государства рассказал о личных моментах своей жизни, а также высказался о текущей международной ситуации и внутренней политике страны. Главные тезисы из опубликованных кадров — в материале URA.RU.
Путин — не вершитель судеб
Путин отметил, что не воспринимает себя политиком, определяющим судьбы других людей. «У меня такое чувство, что все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает. Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России».
Мир с Украиной неизбежен
Примирение между Россией и Украиной неизбежно, по мнению Путина. Окончание конфликта — вопрос времени.
Ядерное оружие
Ключевой темой интервью стало обсуждение специальной военной операции. Президент подчеркнул, что Россия подвергалась давлению и провокациям, но не поддалась на них.
«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему РФ не применила за три года ядерное оружие. Он добавил, что противники России пытались вынудить страну к необдуманным действиям, но руководство сохранило выдержку. Путин выразил уверенность, что имеющихся сил и средств достаточно для завершения СВО с необходимым для страны результатом, без применения крайних мер.
Про внуков Путина
Отвечая на вопрос о возможности неожиданных визитов внуков в Кремль, президент отметил, что они, конечно, могут неожиданно позвонить и попроситься в гости, но, учитывая его плотный график, стараются заранее предупредить о своем визите. «Они понимают, что у меня такой график нон-стоп», — сказал президент, добавив, что не строг с ними.
О молитвах
Во время беседы Путин также коснулся темы духовности и внутреннего мира. Он рассказал о своей «домашней церквушке», которая есть у него в квартире в Кремле.
«У российского человека есть некоторые отличия от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят, мне так представляется», — отметил он, подчеркивая важность духовных ценностей в жизни каждого русского человека.
Также он поведал о том, как в трудные времена, во время трагедии в московском Театральном центре на Дубровке на мюзикле «Норд-Ост» в 2002, он обращался к Богу. Путин также вспомнил, как в период кризиса Норд-Оста он впервые встал на колени.
Гостеприимство Путина
Когда Путин предложил угостить Зарубина чем-то, тот скромно отказался. Президент предложил два напитка на выбор, журналист выбрал кефир.
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