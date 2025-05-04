04 мая 2025

Полевую кухню организовали для эвакуированных жильцов горевшего дома в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры помогают эвакуированным из горевшей девятиэтажки жильцам
Волонтеры помогают эвакуированным из горевшей девятиэтажки жильцам Фото:

Во дворе горевшего после взрыва газа дома на улице Генерала Тюленева в Москве организована полевая кухня. Об этом сообщает корреспондент URA.RU и передает кадры с места событий.

«Приехала полевая кухня. Готовят еду», — сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, жителей разместили в спортзале ближайшей школы, а также в двух палатках.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали свыше 13 человек, двое погибли. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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Во дворе горевшего после взрыва газа дома на улице Генерала Тюленева в Москве организована полевая кухня. Об этом сообщает корреспондент URA.RU и передает кадры с места событий. «Приехала полевая кухня. Готовят еду», — сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, жителей разместили в спортзале ближайшей школы, а также в двух палатках. Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали свыше 13 человек, двое погибли. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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