Посол Ноздрев: Россия обеспокоена милитаризацией Японии

Россия выражает обеспокоенность в связи с ускоренной милитаризацией Японии, которая может создать новые вызовы безопасности для РФ и других стран региона. Об этом заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.
«Токио продолжает реализацию курса на ускоренную милитаризацию. Наращивает производство и закупки вооружений, в том числе ударных. Реформирует командно-штабную структуру Сил самообороны для повышения оперативной совместимости с ВС США. Наращивает военные учения и тренировки, в том числе совместно с базирующимся здесь американским контингентом. Все это не может не вызывать озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств», — заявил посол. Его слова передает РИА «Новости».
Особую обеспокоенность, по словам дипломата, вызывает курс японского руководства на ремилитаризацию и расширение военно-технического сотрудничества с государствами, которые занимают недружественную позицию по отношению к России. Несмотря на «мирные» статьи японской конституции, такие шаги могут привести к эскалации напряженности в регионе. «Такая безответственная политика Японии способна привести к опасной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и созданию вызовов безопасности России, на которые мы будем вынуждены реагировать при помощи соответствующих контрмер», — подчеркнул Ноздрев.
Среди факторов, вызывающих серьезную обеспокоенность у российской стороны, дипломат отметил активизацию военной активности в непосредственной близости от государственных границ России. «Особо внимательно следим за военной деятельностью вблизи наших восточных границ. На регулярной основе доводим до наших коллег, что линия на укрепление силовой составляющей несет в себе очевидные риски для безопасности в Восточной Азии и АТР в целом, подстегивая гонку вооружений», — сказал посол.
В конце апреля издание Newsweek информировало, что США разместили сверхзвуковые бомбардировщики B-1B на севере Японии в ответ на участившиеся полеты российских военных самолетов вблизи японских границ. По данным источника, этот шаг направлен на сдерживание предполагаемой агрессии со стороны России.
Ранее США планировали разместить в Японии ракеты средней дальности. Тогда Россия предупредила Токио о возможных контрмерах. Москва признает суверенное право государств обеспечивать свою безопасность, однако считает, что развертывание американского вооружения и техники способствует эскалации гонки вооружений и увеличивает угрозы для международной стабильности.
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