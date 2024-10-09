09 октября 2024

Пьяный пермяк станцевал перед полицией во время рейда по ночным клубам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину не смутило, что в клуб пришли полицейские, он продолжил танцевать
Мужчину не смутило, что в клуб пришли полицейские, он продолжил танцевать Фото:

Пермяк, который отдыхал в одном из ночных клубов Перми во время полицейского рейда, станцевал перед силовиками. Его не смутило, что в заведении идет проверка. Видеозапись и сообщение о проведенной операции опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«На ночной клуб, расположенный на ул. Восстания, пожаловалась одна из пермячек. Женщина сообщила, что в заведении нарушают алкогольное законодательство. Во время рейда полицейские зафиксировали, что в клубе продавался алкоголь без лицензии», — сообщили в полиции. На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, что присутствие полицейских нисколько не повлияло на работу ночного клуба. Пьяный пермяк устроил танцы прямо перед правоохранителями.

Также в краевом ГУ МВД сообщили, что провели рейд в одном из массажных салонов, расположенному на бульваре Гагарина.

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Пермяк, который отдыхал в одном из ночных клубов Перми во время полицейского рейда, станцевал перед силовиками. Его не смутило, что в заведении идет проверка. Видеозапись и сообщение о проведенной операции опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На ночной клуб, расположенный на ул. Восстания, пожаловалась одна из пермячек. Женщина сообщила, что в заведении нарушают алкогольное законодательство. Во время рейда полицейские зафиксировали, что в клубе продавался алкоголь без лицензии», — сообщили в полиции. На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, что присутствие полицейских нисколько не повлияло на работу ночного клуба. Пьяный пермяк устроил танцы прямо перед правоохранителями. Также в краевом ГУ МВД сообщили, что провели рейд в одном из массажных салонов, расположенному на бульваре Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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