Пермяк, который отдыхал в одном из ночных клубов Перми во время полицейского рейда, станцевал перед силовиками. Его не смутило, что в заведении идет проверка. Видеозапись и сообщение о проведенной операции опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«На ночной клуб, расположенный на ул. Восстания, пожаловалась одна из пермячек. Женщина сообщила, что в заведении нарушают алкогольное законодательство. Во время рейда полицейские зафиксировали, что в клубе продавался алкоголь без лицензии», — сообщили в полиции. На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, что присутствие полицейских нисколько не повлияло на работу ночного клуба. Пьяный пермяк устроил танцы прямо перед правоохранителями.
Также в краевом ГУ МВД сообщили, что провели рейд в одном из массажных салонов, расположенному на бульваре Гагарина.
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