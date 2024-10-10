10 октября 2024

Таксисты в Челябинске взвинтили цены из-за аномального снегопада. Скрин

Таксисты в Челябинске из-за снегопада взвинтили цены вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка на такси подорожала вдвое
Поездка на такси подорожала вдвое Фото:

В Челябинске 11 октября из-за резко выпавшего снега поездка на такси подорожала как минимум в два раза. Об этом сообщил читатель URA.RU

«Доехать от Публичной библиотеки до микрорайона Чурилово в это время обычно можно за 400 рублей. На данный момент стоимость поездки составляет 800-900 рублей. От железнодорожного вокзала до ТРК „Куба“ — почти 500 рублей. А на ожидание уходит более 10 минут», — поделился читатель.

На данный момент регион переживает аномальный снегопад. В ночь на 11 октября пришедшие в регион арктические холодные массы воздуха превратили начавшиеся дожди в снег, а ветер вызвал метели и заносы на дорогах.

Цены на такси в снегопад выросли в два раза
Цены на такси в снегопад выросли в два раза
Фото:
Также немалых денег стоят поездки на небольшие расстояния
Также немалых денег стоят поездки на небольшие расстояния
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 11 октября из-за резко выпавшего снега поездка на такси подорожала как минимум в два раза. Об этом сообщил читатель URA.RU «Доехать от Публичной библиотеки до микрорайона Чурилово в это время обычно можно за 400 рублей. На данный момент стоимость поездки составляет 800-900 рублей. От железнодорожного вокзала до ТРК „Куба“ — почти 500 рублей. А на ожидание уходит более 10 минут», — поделился читатель. На данный момент регион переживает аномальный снегопад. В ночь на 11 октября пришедшие в регион арктические холодные массы воздуха превратили начавшиеся дожди в снег, а ветер вызвал метели и заносы на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...