В Челябинске 11 октября из-за резко выпавшего снега поездка на такси подорожала как минимум в два раза. Об этом сообщил читатель URA.RU
«Доехать от Публичной библиотеки до микрорайона Чурилово в это время обычно можно за 400 рублей. На данный момент стоимость поездки составляет 800-900 рублей. От железнодорожного вокзала до ТРК „Куба“ — почти 500 рублей. А на ожидание уходит более 10 минут», — поделился читатель.
На данный момент регион переживает аномальный снегопад. В ночь на 11 октября пришедшие в регион арктические холодные массы воздуха превратили начавшиеся дожди в снег, а ветер вызвал метели и заносы на дорогах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!