Под Курском ликвидировали звезду украинской рекламы

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, stock
ВС РФ уничтожили звезду украинской рекламы о вакцинации от коронавируса Андрея Маханько Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ВС РФ ликвидировали военного ВСУ Андрея Маханько, сообщает военкор Руслан Татаринов. Маханько ранее снимался в рекламе, посвященной вакцинации от вируса COVID-19.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — заявил Татаринов в своем telegram-канале. Однако не уточняется, при каких обстоятельствах погиб боец.

Ранее военные российской армии нанесли удар по десяткам тысяч солдат противника в регионе. Против 13 бригад противника была задействована авиация и артиллерия. Также уточняется, что состав каждой бригады может достигать от четырех до пяти тысяч человек.

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В Курской области ВС РФ ликвидировали военного ВСУ Андрея Маханько, сообщает военкор Руслан Татаринов. Маханько ранее снимался в рекламе, посвященной вакцинации от вируса COVID-19. «В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — заявил Татаринов в своем telegram-канале. Однако не уточняется, при каких обстоятельствах погиб боец. Ранее военные российской армии нанесли удар по десяткам тысяч солдат противника в регионе. Против 13 бригад противника была задействована авиация и артиллерия. Также уточняется, что состав каждой бригады может достигать от четырех до пяти тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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