В Курской области ВС РФ ликвидировали военного ВСУ Андрея Маханько, сообщает военкор Руслан Татаринов. Маханько ранее снимался в рекламе, посвященной вакцинации от вируса COVID-19.
«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — заявил Татаринов в своем telegram-канале. Однако не уточняется, при каких обстоятельствах погиб боец.
Ранее военные российской армии нанесли удар по десяткам тысяч солдат противника в регионе. Против 13 бригад противника была задействована авиация и артиллерия. Также уточняется, что состав каждой бригады может достигать от четырех до пяти тысяч человек.
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В Курской области ВС РФ ликвидировали военного ВСУ Андрея Маханько, сообщает военкор Руслан Татаринов. Маханько ранее снимался в рекламе, посвященной вакцинации от вируса COVID-19. «В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — заявил Татаринов в своем telegram-канале. Однако не уточняется, при каких обстоятельствах погиб боец. Ранее военные российской армии нанесли удар по десяткам тысяч солдат противника в регионе. Против 13 бригад противника была задействована авиация и артиллерия. Также уточняется, что состав каждой бригады может достигать от четырех до пяти тысяч человек.