В боях за село Очеретино (Донецкая область) 7 июля погиб 65-летний майор полиции в отставке, участник спецоперации РФ на Украине Павел Шлыков из Каменска-Уральского. Прощание с бойцом состоится 14 октября в его родном городе. Об этом URA.RU рассказали в администрации.
«Будучи на заслуженном отдыхе, он принял решение встать на защиту Отечества, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Воевал отважно и самоотверженно, защищая свою страну, родной город, семью. Награжден орденом Мужества посмертно», — пояснили в мэрии.
На фронте Шлыков выполнял должность заместителя командира взвода. Мужчина был многодетным отцом, у него осталась жена. «Физически крепкий, сильный духом человек, душа компании, любящий жизнь, заботливый муж и многодетный отец», — описали Шлыкова родственники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!