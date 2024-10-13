13 октября 2024

Майор полиции из Свердловской области погиб в зоне СВО. Фото

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В зоне СВО Шлыков был заместителем командира взвода (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В боях за село Очеретино (Донецкая область) 7 июля погиб 65-летний майор полиции в отставке, участник спецоперации РФ на Украине Павел Шлыков из Каменска-Уральского. Прощание с бойцом состоится 14 октября в его родном городе. Об этом URA.RU рассказали в администрации.

«Будучи на заслуженном отдыхе, он принял решение встать на защиту Отечества, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Воевал отважно и самоотверженно, защищая свою страну, родной город, семью. Награжден орденом Мужества посмертно», — пояснили в мэрии.

На фронте Шлыков выполнял должность заместителя командира взвода. Мужчина был многодетным отцом, у него осталась жена. «Физически крепкий, сильный духом человек, душа компании, любящий жизнь, заботливый муж и многодетный отец», — описали Шлыкова родственники.

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В боях за село Очеретино (Донецкая область) 7 июля погиб 65-летний майор полиции в отставке, участник спецоперации РФ на Украине Павел Шлыков из Каменска-Уральского. Прощание с бойцом состоится 14 октября в его родном городе. Об этом URA.RU рассказали в администрации. «Будучи на заслуженном отдыхе, он принял решение встать на защиту Отечества, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Воевал отважно и самоотверженно, защищая свою страну, родной город, семью. Награжден орденом Мужества посмертно», — пояснили в мэрии. На фронте Шлыков выполнял должность заместителя командира взвода. Мужчина был многодетным отцом, у него осталась жена. «Физически крепкий, сильный духом человек, душа компании, любящий жизнь, заботливый муж и многодетный отец», — описали Шлыкова родственники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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